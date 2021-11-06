Göz - Göz kenetlendi

Spor Toto Süper Lig'de düşme hattından bir türlü kurtulamayan Göztepe, yarınki kritik Konyaspor sınavı öncesi kenetlendi. Tribünler, ligde özellikle Hatay ve Giresun yenilgileri sonrası yönetim, teknik heyet ve futbolcuları yoğun bir şekilde protesto etmişti. Ancak Kasımpaşa, Trabzon ve Alanya maçlarında sergilenen futbol taraftar tepkilerini sona erdirip desteğe çevirdi. Yarın Gürsel Aksel Stadı'nda oynanacak kritik Konyaspor maçı öncesi sarı-kırmızılı taraftarlar bir bildiri yayınlayarak, tribünleri doldurma kararı aldı.

PROFESYONEL TRİBÜN İSTEĞİ

'TribündenOrtaAçtıkBiz- Sana' etiketiyle sosyal medyada bir bildiri yayınlayan taraftarlar, Konya maçıyla tüm iç saha maçlarında tribünleri tamamen doldurmak için çağrı yaptı. Bildiri de, "Tribünde bizlerin de profesyonelce davranmamız gerekiyor. Top rakipteyken ıslık, uğultu ve gürültü ile tezahüratlarla da kendi oyuncumuzu ateşlemeliyiz. Trabzonspor maçında bunu yapıp nasıl etki ettiğini tüm ülkeye gösterdik. Şimdi sıra Konyaspor'da" mesajı verildi.



NEŞELİ İDMAN

KONYASPOR maçına hazırlanan Göztepe'de futbolcuların idmanlardaki enerjisi ve neşesi gözlerden kaçmadı. Yarınki maçın provasını yapan sarı-kırmızılılarda çift kale maçta kaleci Arda, Efecan, Kerim, Baku, Adis, Angel, Ndiaye'den oluşan takım karşılarındaki ekibi mağlup etti. Futbolcular objektiflere zafer pozunu verirken, takımın kritik maç öncesi motivasyonu teknik direktör Nestor El Maestro'yu memnun etti. Göz-Göz'de sakat olan Marko, Burekovic, Halil ve Atınç sakatlıkları, Obinna ise cezası nedeniyle forma giyemeyecek. İrfan Can'ın durumu belirsiz.



GÖZLER ADİS'TE

GÖZTEPE'DE gözler Adis Jahovic'de olacak. Senegalli golcü Cherif Ndiaye'nin düşen performansı sonrası teknik direktör Nestor El Maestro, Makedon yıldızı Konya maçına hazırlıyor. Şu ana kadar ligde tek golü bulunan Jahovic, Konya karşısında 2 maçlık gol orucunu bozmak için mücadele edecek. Bu arada 34 yaşındaki golcü oyuncu Kuzey Makedonya'nın 2022 Dünya Kupası Elemeleri'nde Emrenistan ve İzlanda ile oynayacağı maçların aday kadrosuna davet edildi.

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