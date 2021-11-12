GÖZ-GÖZ’de bomba iddia

SÜPER Lig'de kendisini ligde kalma yarışının içinde bulan Göztepe için sürpriz bir iddia ortaya atıldı. Göz-Göz yönetimi, Galatasaray'ın genç yıldızı Oğulcan Çağlayan için devreye girdi. İstanbul temsilcisinin 2020-2021 sezonu başında Çaykur Rizespor'dan olaylı bir şekilde transfer ettiği 25 yaşındaki hücum oyuncusunun ilk etapta kiralık olarak kadroya katılması bekleniyor. İleri uçta Adis, Ndiaye ve Ideye'den beklediği verimi alamayan sarı-kırmızılılar, Oğulcan'ın transferiyle ileri uçtaki bu sıkıntıyı gidermek istiyor.

FATİH TERİM'İN GÖZÜNE BİR TÜRLÜ GİREMEDİ

OYUNCUNUN bu sezon G.Saray'da kadroya girememesi de sarı-kırmızılı ekibin elini güçlendiriyor. Bu sezon sadece 3 maçta forma giyip sadece 74 dakika sahada kalan Oğulcan performansıyla G.Saray Teknik Direktörü Fatih Terim'in gözüne giremedi. Yönetim, teknik direktör Nestor El Maestro'nun da transferi için ısrarcı olduğu Oğulcan için kiralık teklifini İstanbul ekibine sundu. G.Antep'in de talip olduğu yıldız futbolcu için G.Saray yönetimi kararını verecek.

RİZE İLE ARASI AÇILMIŞTI

OĞULCAN Çağlayan, 2019-20 sezonunun bitimine 6 hafta kala kendisine bilgi verilmeden sözleşmesini uzatan Çaykur Rizespor ile sözleşmesini feshetmiş ve yaz transfer döneminde de Galatasaray'a imza atmıştı. Rizespor'un şikayeti üzerine TFF Uyuşmazlık Çözüm Kurulu (UÇK) Oğulcan Çağlayan aleyhinde karar almıştı.

SZYSZ İÇİN TEMASLAR SÜRÜYOR

GÖZTEPE, ara transfer döneminde mutlaka kadrosuna hücum oyuncusu katmayı planlıyor. Bu amaçla Polonya ekibi Lubin'den listeye alınan 23 yaşındaki kanat ve forvet oyuncusu Patryk Szysz için sarı-kırmızılıların temasları sürüyor. Oğulcan'ın transferinde pürüz yaşanması durumunda Polonyalı genç yıldız adayının transfer sürecini hızlandıracak olan Göz-Göz, futbolcunun kulübü Lubin'e hatırı sayılır bir teklif götürecek. Ancak yönetimin forvet transferi için Ideye ile yolları ayırması gerekiyor. Sezon sonunda sözleşmesi sona erecek olan 33 yaşındaki futbolcuya ocak ayında bir kulüp bulunması için de çalışmalar başladı. Ideye iki sezondur Göztepe'de 1'i kupa olmak üzere toplam 36 resmi maça çıkarken 3 gol, 3 asistlik performansıyla beklentileri karşılayamadı.

DİNO VE ADİS SEFERBERLİĞİ

MİLLİ araya sancılı giren Göztepe'de sakat yıldızlar Dino ve Adis için seferberlik ilan edildi. Konyaspor maçında sakatlanarak oyundan çıkmak zorunda kalan stoper Dino ve Adis'in takıma dönmesi için sağlık heyeti çaba harcıyor. Sağ uyluk yaralanması tespit edilen golcü Adis ile sol uyluk yaralanması sorunu olan savunma oyuncusu Dino'nun sahaya dönmesi için sağlık heyeti süre vermedi. 22 Kasım'da Kayserispor ile deplasmanda karşılaşacak olan Göz- Göz'de bu iki yıldızın forma giymesinin zor olduğu öğrenildi. Teknik heyet de herhangi bir aksiliğe karşı alternatif isimleri de belirleyecek. Bu arada orta sahada Obinna cezasını tamamlarken, Yalçın Konyaspor maçında kart görerek cezalı duruma düşmüştü.

■ BURAK HAKERLER