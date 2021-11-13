Hırçın Göz-Göz

Spor Toto Süper Lig'de düşme potasına demirleyen Göztepe, 12 haftalık süreçte hırçın görüntüsüyle de dikkat çekti. Sarı-kırmızılı ekip, 12 haftayı 9 puanla 19. sırada geçerken, bu süreçte 32 sarı, 2 de kırmızı kart görerek 20 takım arasında ligin en hırçın ekibi oldu. Göz-Göz, Süper Lig'deki Fair-Play sıralamasında son sıraya yerleşti. İzmir ekibini, 31 sarı, 2 kırmızı kartla Giresunspor takip etti. Stoper Dino Arslanagic 5, Obinna ise 4 sarı kart görerek zirvede yer alırken, ceza sınırına ulaşıp birer maç ceza alan bu oyuncuların yanı sıra Beykan Şimşek ve Yalçın Kayan da direkt kırmızı kart gördü.

YALÇIN'A ÜÇ MAÇ CEZA GELDİ

Hatay maçında kızaran Beykan 2 maçta takımını yalnız bırakırken, son oynanan Konyaspor maçında oyundan atılan Yalçın'ın ise cezası belli oldu. Yalçın Kayan, 3 resmi maçta takımını yalnız bırakacak.