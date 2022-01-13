Göz-Göz’de iki yolcu daha

Spor Toto Süper Lig'de yarın deplasmanda Yeni Malatyaspor'la karşı karşıya gelecek Göztepe, Boşnak futbolcularıyla yol ayrımına geldi. Dış transferde kaleci Kenan Piric, sol bek Francois Moubandje ve orta saha Oussama Tannane ile sözleşme imzalayıp, golcüsü Brown Ideye ve Macar file bekçisi Balazs Megyeri ile vedalaşan sarı-kırmızılılarda, Dzenan Burekovic ve Marko Mihojevic'in de gözden çıkarıldığı bildirildi. Defansın soluna Moubandje'nin transfer edilmesi nedeniyle yönetimin aynı bölgede oynayan Burekovic'le masaya oturmayı planladığı ve oyuncuyla karşılıklı anlaşmanın yollarını arayacağı ifade edildi.

HİÇ SÜRE ALMADI

Sakatlığından dolayı bu sezon 1 dakika bile forma giyemeyen stoper Mihojevic'le de uzlaşmak isteyen kurmayların en kısa zamanda iki futbolcuyla vedalaşacağı kaydedildi. Geçen sezon Macaristan'ın Ujpist takımından kadroya katılan 26 yaşındaki Burekovic, ilk yılında 20 maçta sarı-kırmızılı formayı terletti. 25 yaşındaki Marko Mihojevic de geçen sezon Almanya'nın Erzgebirge Aue ekibinden transfer edilmişti.

İRFAN CAN'A VİZE ÇIKMADI

GÖZTEPE'DE kaleci İrfan Can Eğribayat'ın adının Galatasaray ile anılmasının ardından Yönetim Kurulu Üyesi Aktuğ Sönmez mevcut kadroyu koruyacaklarını söyledi. Sönmez, "Oyuncularımızın hepsi değerli oyunculardır. Futbolcularımıza teklifler geldiği durumda kendi görüşlerini dikkate alırız fakat asıl stratejimiz; kadromuzu bozmamaktır" açıklamasını yaptı.