Öznur Kablo Malatyaspor Kulübü 1 - Göztepe 3 Maç sonucu

Spor Toto Süper Lig'in 21. haftasında Göztepe, deplasmanda Öznur Kablo Yeni Malatyaspor'u 2-1 yendi.

48. dakikada Göztepe'de Nwobodo sol kanatta çok iyi çalımlarla hücuma çıktı ve topu Halil ile buluşturdu. Halil'in içeriye çevirdiği topu kaleci Sertaç kontrol etmeye çalışırken top ağlarla buluştu. Ancak sonrasında yapılan VAR incelemesiyle gol iptal edildi.

63. dakikada Yeni Malatyaspor'da Mounir Chouiar, sol kanatta aldığı topla merkeze doğru yöneldi ve önünü boşaltarak çok sert vurdu, top az farkla yandan auta gitti.

73. dakikada Göztepe'de öne geçti. Nwobodo sol kanatta topla birlikte çok iyi hücuma çıktı, ceza sahasına girmeden yerden ortasını yaptı. Lourency, iyi takip ederek topu ağlarla buluşturdu: 2-1

76. dakikada Yeni Malatyaspor'da Chouiar, ara pası ceza sahası sağ çaprazda kontrol etti ve şutunu çekti ancak top kaleye paralel olarak gitti ve dışarıya çıktı.

Karşılaşma 2-1 rakip takımın üstünlüğü ile sona erdi.