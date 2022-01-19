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Haberler Göztepe Göztepe-Sivasspor | Canlı anlatım

Göztepe-Sivasspor | Canlı anlatım

Spor Toto Süper Lig’de sezonun ikinci yarısında oynadığı Fraport Tav Antalyaspor ve Öznur Kablo Yeni Malatyaspor maçlarını üst üste kazanarak düşme hattından çıkan Göztepe, 22’nci hafta mücadelesinde evinde Demir Grup Sivasspor’la karşı karşıya. Maçın canlı anlatımını haberimizden takip edebilirsiniz.

19.01.2022, 16:48

Göztepe-Sivasspor | Canlı anlatım

Gürsel Aksel Stadı'nda Suat Arslanboğa'nın yönettiği karşılaşmada sarı-kırmızılılarda sakatlığı süren yeni transferlerden orta saha Oussama Tannane maçta forma giyemeyecek.

Müsabakanın bilet fiyatları 1'inci kategori 381.5, 2'nci kategori 218, 3'üncü kategori 109, 4'üncü kategori 82, 5'inci kategori 54.5 ve 6'ncı kategori 27.5 TL olarak satışa çıktı.

Teknik direktör Nestor El Maestro, galibiyet serilerini sürdüreceklerini söyledi. Sezonun ilk yarısında iki takım arasında Sivas'ta oynanan karşılaşma 2-2'lik beraberlikle sonuçlanmıştı.