Buldozer GÖZ-GÖZ

Süper Lig'de yakaladığı seriyle ateş hattından sıyrılan Göztepe, deplasmanda Başakşehir'i de mağlup ederek dörtte dört yaptı: 1-2. 8. dakikada penaltı noktası üzerinden Mahmut Tekdemir'in pasında sol çaprazda topla buluşan Stefano Okaka'nın vuruşunda kaleci İrfan Can Eğribayat meşin yuvarlağı kornere çeldi. 17'de Ndiaye'nin sağ kanattan ortasında ceza sahası içinde Adis Jahovic'in kafa vuruşunda meşin yuvarlak kaleci Muhammed Şengezer'de kaldı.

37'de sol kanattan Moubandje'nin ortasında ceza sahası içinde Cherif Ndiaye'nin kayarak yaptığı vuruşta meşin yuvarlak ağlara gitti: 0-1. 47'de ceza sahası içi sol çaprazından Nacer Chadli'nin pasında altıpasta topla buluşan Stefano Okaka'nın röveşatasında meşin yuvarlak kaleci İrfan Can Eğribayat'ta kaldı. 57'de Hasan Ali Kaldırım'ın ortasında ceza sahası içinde Stefano Okaka topla buluştu. Okaka'nın bekletmeden pasında topu alan Nacer Chadli'nin vuruşunda meşin yuvarlak kaleci İrfan Can'da kaldı.

HALİL SAHNEYE ÇIKTI

78'de Berkay'ın ortasında Okaka'nın kafa vuruşunda top İrfan Can Eğribayat'ta kaldı. 87'de Atınç Nukan'ın uzun kullandığı serbest vuruşta topla buluşan Halil'in vuruşunda meşin yuvarlak kaleci Muhammed Şengezer'in bacaklarının arasından geçerek ağlarla buluştu: 0-2. 90+5. dakikada sol kanattan Hasan Ali Kaldırım'ın ortasında ceza sahası içinde oluşan karambolde topla buluşan Danijel Aleksic ağları havalandırdı: 1-2. Karşılaşma 2-1 bitti.

MAESTRO'DAN 4 DEGİSİKLİK

GÖZTEPE Teknik Direktörü Nestor El Maestro, ligde son oynadıkları ve 2-1 kazandıkları Sivasspor maçına göre kadroda 4 değişiklik yaparak Başakşehir karşısında takımını sahaya sürdü. Başarılı hoca, sakatlığı olan Kerim Alıcı ile birlikte Berkan Emir, Makana Baku ve Lourency Rodrigues'in yerlerine yeni transfer Moubandje, Murat Paluli, Halil Akbunar ve Adis Jahovic'e forma şansı verdi.