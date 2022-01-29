Göztepe’de rota Caicara

Ara transfer döneminin hareketli takımı Göztepe, sağ bek takviyesi için düğmeye bastı. Orta alanı güçlendirmek için Beşiktaş'tan Oğuzhan Özyakup ve G.Saray'dan Aytaç Kara'yı gündemine alan Göz-Göz, sağ bek için Başakşehir'in yıldızı Junior Caiçara'ya kanca attı. Geçtiğimiz yaz döneminde kulübü ile sözleşmesini 2024 yılına kadar uzatan Brezilyalı futbolcu için yönetim nabız yokladı. İstanbul ekibinde yeterli süre alamayan 32 yaşındaki sağ bek için başkan Mehmet Sepil tüm şartları zorluyor.

KİRALAMAK İSTİYORLAR

Başakşehir'in sağ bek pozisyonunda sadece Şener alternatifinin olması transferi zora sokuyor. Bu bölgeye takviye planlayan Başakşehir'in kadrosuna bir ismi katması halinde transferin gerçekleşme olasılığı artacak. Göz-Göz yönetimi ise kiralamayı düşündüğü Junior Caiçara ile pazarlıklarını sürdürürken, kontenjanda yer açmak için de mevcut kadroda yer alan Dzenan Burekovic veya Mihojevic'ten en az birinin kontratını feshetmeye çalışıyor.

BUNDESLİGA ÇIKIŞLI

5 yıldır Başakşehir'de forma giyen Caiçara, İstanbul ekibine Almanya Bundesliga ekibi Schalke 04'ten transfer oldu. Almanya'da 1.5 sezon forma giyen 32 yaşındaki savunmacı kariyerinde Santo Andre, America FC, Gil Vicente, Ludogorets ekiplerinde forma giydi.



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Kulüp kariyerinde 330 resmi maça çıkan Caiçara, rakip fileleri 5 kez sarstı. Futbolcu toplam 7 kez de kırmızı kart gördü.



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