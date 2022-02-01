Göztepe’de Aytaç bitti

Spor Toto Süper Lig'de ara transfer döneminin hareketli takımı Göztepe, orta saha transferinde de mutlu sona çok yakın. Orta alanda Soner Aydoğdu'ya alternatif arayan Göz- Göz yönetimi, daha önce radarına aldığı G.Saraylı Aytaç Kara ile prensip anlaşmasına vardı. İzmir doğumlu 28 yaşındaki futbolcuyla her konuda anlaşan sarı-kırmızılılar, İstanbul ekibinin onay vermesi halinde transferi gerçekleştirecek. Sezonun geri kalan bölümlerinde kadroda düşünülmeyen Aytaç'a kulübünün transfer için vize vermesi bekleniyor.

SON SÖZ BURAK ELMAS'IN

Daha fazla süre alabileceği Göztepe'nin teklifine 'evet' diyen Aytaç'ın Galatasaray yönetimine transferine onay verilmesi için baskı yaptığı öğrenildi. Galatasaray Başkanı Burak Elmas'ın da teklife olumlu yaklaşması halinde Göztepe, Aytaç'ı yarım sezonluğuna kiralık olarak renklerine bağlayacak. Göz-Göz, ara dönemdi kaleci Kenan Piric, sol bek François Moubandje, on numara Oussama Tannane ve golcü Franco Di Santo'yu transfer etmişti.

TRABZON'DA DA OYNADI

Aytaç Kara, Altay'ın yanı sıra Eskişehir, Trabzonspor, Yeni Malatya, Bursaspor ve Kasımpaşa'da da forma giydi. Kasımpaşa'da performansıyla dikkat çeken 28 yaşındaki orta saha yaz transfer döneminde G.Saray'a transfer olmuş ancak İstanbul ekibinde beklenen patlamayı yapamamıştı. Futbolcuya Çaykur Rize de talip olurken, başarılı orta saha oyuncusu tercihini İzmir'den yana kullanmak istiyor.

ALTAY'IN DA GÜNDEMİNE GİRDİ, YASAĞA TAKILDI

GÖZTEPE'NİN prensip anlaşmasına vardığı Aytaç Kara ile ara transfer döneminde İzmir ekibi Altay'da ilgilenmişti. Ancak transfer yasağını açamayan siyah-beyazlılar, Aytaç'tan vazgeçmek zorunda kaldı. Altay altyapısından yetişen Aytaç, eski kulübüne dönemese de Göztepe'ye transferi halinde 10 yıl aradan sonra İzmir'e dönecek. Altay altyapısından yetiştiği Altay'da 2010 yılında profesyonel olmuş, 2012'de ise Eskişehir'e transferiyle yuvadan uçmuştu.

BUREKOVİC POLONYA YOLCUSUPOLONYA

GÖZTEPE'NİN ikinci yarıda kadroda düşünmediği Dzenan Burekovic'e Polonya'dan talip çıktı. Moubandje'nin takviyesinin ardından Berkan Emir ile birlikte mevcut kadroda 3. sol bek konumuna düşen Boşnak savunmacıdan yönetim kendisine kulüp bulmasını istemişti. 26 yaşındaki futbolcu Polonya Ekstraklasa'da mücadele eden Wisla Krakow'un radarına girdi. Burekovic, Polonyalı yöneticilerle pazarlıklarını sürdürüyor. Yabancı kontenjanında yer açmayı planlayan yönetimin de sezon sonunda sözleşmesi bitecek olan Burekovic'e kolaylık göstereceği öğrenildi. Boşnak sol bek, geçen sezon başında Macaristan ekibi Ujpest'ten Göztepe'ye transfer olurken 1.5 sezonda 32 maça çıkıp 4 asistlik katkı yaptı.

YUNUS'A VİZE ÇIKMADI

GÖZTEPE'NİN yarım sezonluğuna kiralamak için Trabzonspor'dan talip ettiği Yunus Mallı transferi gerçekleşmiyor. Göztepe Teknik Direktörü Nestor El Maestro'nun ısrarla istediği 29 yaşındaki orta saha oyuncusuna Karadeniz ekibi vize vermedi. Bordo- mavili ekipte son haftalarda süre almaya başlayan Yunus Mallı için Trabzonspor Teknik Direktörü Abdullah Avcı, "Ona ihtiyacım var" değerlendirmesini yapınca transfer rafa kalktı. Almanya'da yetişen Yunus Mallı, Mainz 05, Wolfsburg, Union Berlin formalarını da giyerken bir yıldır Trabzonspor'da top koşturuyor. 29 yaşındaki orta saha bu sezon bordo-mavili ekipte 7 karşılaşmaya çıktı.

■ BURAK HAKERLER