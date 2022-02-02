Göztepe’de rota Santon

Spor Toto Süper Lig'de ligin geride kalan haftalarda üst sıraları hedefleyen Göztepe'de yönetim transferde düğmeye bastı. Polonya ekibi Wisla Krakow'dan teklif alan sol bek Dzenan Burekovic ile yolları ayırmayı planlayan yönetim, boşalan yabancı kontenjanını sağ bek transferi ile doldurmak istiyor. Sarı-kırmızılılar, bu doğrultuda İtalya Serie A ekibi Roma'da forma giyen Davide Santon için düğmeye bastı. Boşnak sol bek Burekovic'in takımdan ayrılması halinde Göz-Göz yönetimi 31 yaşındaki sağ bek için girişimlerini hızlandıracak.

MAESTRO DA ÇOK İSTİYOR

Sarı-kırmızılı yönetim, İtalyan futbolcuya menajeri kanalıyla ulaşarak maliyet araştırmasına girdi. Kulübü ile sözleşmesi sezon sonunda sona erecek olan tecrübeli savunmacının Süper Lig'e transferine olumlu baktığı öğrenildi. Transferi en kısa sürede çözmeye çalışan yönetim, Burekovic'in Polonya ekibi Krakow ile anlaşma sağlamasını bekliyor.

Teknik direktör Nestor El Maestro'nun da onay verdiği Santon'u yönetim, bonservis bedeli olmadan kadroya katmanın planlarını yapıyor. Sarı-kırmızılılar ara dönemde kaleci Kenan Piric, sol bek Moubandje, on numara Tannane ve golcü Di Santo'yu transfer etti.

MURAT PALULİ'YE ALTERNATİF OLACAK

DAVİDE Santon, mevcut kadroda zaman zaman performansı ile eleştiri konusu olan sağ bek Murat Paluli'ye alternatif olarak düşünülüyor. 31 yaşındaki deneyimli oyuncu kariyerinde İnter, yor. deneyim- Cesena ve Newcastle United formalarını da terletti. İtalya Milli Takımı ile de 3 maça çıkan tecrübeli sağ bek toplam 262 resmi maçta forma giyerken fileleri 1 kez sarstı

AYTAÇ BEKLENİYOR

GÖZTEPE, prensip anlaşmasına vardığı orta saha oyuncusu Aytaç Kara'yı dört gözle bekliyor. 28 yaşındaki İzmirli futbolcunun yarım sezonluğuna kiralanması için Galatasaray ile görüşmelerini sürdüren Göztepe yönetimi, transferi önemli bir noktaya getirdi. İki kulüp arasındaki pazarlıklarda ufak pürüzlerin kaldığı öğrenilirken, futbolcunun hafta sonuna kadar sarı-kırmızılı ekiple sözleşme imzalaması bekleniyor. Sezon başında Kasımpaşa'dan Galatasaray'a transfer olan Aytaç, ligde sadece 6 maça çıktı. Bu karşılaşmaların yalnızca birinde ilk 11'de görev alabilen Aytaç, 234 dakika sahada kaldı. Aytaç Kara, Avrupa kupalarında ise yine toplam 6 müsabakada forma giyme şansı buldu.

GÖZ-GÖZ'DE SARI ALARM

Milli ara dönüşü pazar günü Altay ile sahasında karşılaşacak olan Göztepe'de kritik maç öncesi İrfan Can, Dino, Murat, Atakan, Obinna, Adis ve Ndiaye'nin 3'er sarı kartı bulunuyor. As kadroda forma giyen 7 oyuncu Altay maçında kart görmeleri halinde Hatay deplasmanında forma giyemeyecek.

İZMİR TEMSİLCİSİ ZİRVEYE YERLEŞTİ

SÜPER Lig'de geçtiğimiz sezon olduğu gibi bu sezonda da yerli oyunculara en fazla süre tanıyan takım Göztepe oldu. Göztepe'de bu sezonun ilk yarısında da 12 yerli oyuncu 9 bin 882 dakika forma giyme fırsatı buldu. İzmir'in sarı-kırmızılı takımında geçtiğimiz sezon bin dakikanın üzerine çıkan Halil, Soner, İrfan Can, Murat ve Berkan'a bu sezon stoper Atınç da eklendi.

■ BURAK HAKERLER