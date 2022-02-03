Göztepe kapalı gişe

Süper Lig'deki İzmir derbisinde ezeli rakibi Altay'ı konuk edecek Göztepe'de taraftarlar geri sayıma geçti. Üst üste alınan 4 galibiyetin ardından düşme potasından uzaklaşan Göz-Göz'de futbolseverlerin Gürsel Aksel Stadı'nı tamamen doldurması beklenirken, bilet fiyatları da belli oldu. Göztepe'de birinci kategori 408.5, ikinci kategori 245, üçüncü kategori 109, dördüncü kategori 82, beşinci kategori 54.5 ve altıncı kategori 27.5 TL olarak bugün atışa çıkacağı açıklandı.

GÖZ-GÖZ RÖVANŞI ALMAK İSTİYOR

Pandemi koşulları yüzünden Altay taraftarının yer alamayacağı maçta kapalı gişe oynamaya hazırlanan Göztepe'de teknik ekip ve futbolcuların da oldukça moralli oldukları vurgulandı. Sezonun ilk yarısında Bornova Stadı'ndaki müsabakayı 2-1 kaybeden Göztepe'de teknik direktör Nestor El Maestro'nun futbolcularını ekstra motive ettiği bildirildi.

AYTAÇ KARA BİTTİ BİTİYOR

GÖZTEPE yönetimi, Galatasaray'da forma giyen ve uzun süredir gündeminde olan Aytaç Kara transferini bitiriyor. Beşiktaş'tan Oğuzhan Özyakup ve Trabzonspor'dan Yunus Mallı ile de ilgilenen İzmir ekibi kararını Aytaç Kara'dan yana verdi. Göztepe'nin teklifini kabul eden 28 yaşındaki futbolcu Aytaç Kara'nın hafta sonuna kadar resmi sözleşmeyi imzalayacağı kaydedildi. Sezon başında Kasımpaşa'dan Galatasaray'a transfer olan Aytaç Kara, ligde sadece 6 karşılaşmaya çıktı.