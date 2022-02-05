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Göztepe’de mutlu son

Sarı-kırmızılılar, Galatasaray’dan orta saha oyuncusu Aytaç Kara’yı sezon sonuna kadar kiralık olarak renklerine bağladı

5.2.2022

Göztepe’de mutlu son

ARA transfer döneminin hareketli ekibi Göztepe, Aytaç Kara'nın transferinde mutlu sona ulaştı. Sarı-kırmızılılar, bir süredir transferi için yoğun çaba sarf ettiği Galatasaraylı orta saha oyuncusunun kulübüyle de anlaşma sağladı. 28 yaşındaki futbolcu dün salah Galatasaray idmanında yer almazken, İzmir'e gelerek resmi sözleşmeye imza attı. Sarı-kırmızılılar, İzmir doğumlu futbolcuyu yarım sezonluğuna kiralık olarak renklerine bağladı. Altay altyapısından yetişen oyuncuyla siyah-beyazlı ekip de ilgilenmiş, ancak transfer tahtası kapalı olduğu için transfer gerçekleşmemişti.

10 YIL SONRA MEMLEKETİNE GERİ DÖNDÜ
SPOR Toto Süper Lig'den Çaykur Rizespor'un da talip olduğu deneyimli futbolcunun buna rağmen tercihini Göztepe'den yana kullandığı öğrenildi. Altay'dan 2012 yılında Eskişehir'e transfer olan 28 yaşındaki orta saha 10 yıl sonra memleketi İzmir'e dönmüş oldu. Aytaç, ara dönemde Piric, Moubandje, Tannane ve Franco'nun ardından Göztepe'nin kadrosuna kattığı 5. isim oldu.