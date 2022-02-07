Koreografi şov

Göztepeli taraftarlar dün Altay ile oynanan derbi maçta koreografi şova imza attılar. Sarı-kırmızılı taraftarlar seramoniden önce Gürsel Aksel Stadı'nın maraton tribününde üç ayrı koreografiye imza atarken, her iki kale arkasında da iki dev pankart açıldı, İlk koreografide Güzelyalı Köprüsü resmedilirken, cadde tarafında ise İzmir'in simgelerinden Saat Kulesi ve Cumhuriyet Meydanı'ndaki Atatürk Anıtı resmedildi.

"BİZ İZMİR'İZ, TAM 35" GÖRSELİ

Merkezdeki koreografide ise 'Biz İzmir'iz, Tam 35' yazısının altında dev bir Göztepe arması resmedildi. Deniz tarafındaki kale arkasında teknik direktör Nestor El Maestro ve Mehmet Sepil resmedilirken, 'Abi de kardeş de benim hizmetimde' yazısı yer aldı. Cadde tarafındanki kale arkasında ise kol kola giren futbolcular, efsane teknik direktör Adnan Süvari ve teknik direktör Nestor El Maestro birlikte resmedilirken, "1925 Batmaz bu güneş" yazısı yer aldı. Sarıkırmızılı taraftarlar stadı tamamen doldurdu.





İKİ TAKIM DA PANKARTLA ÇIKTI

İZMİR derbisinde her iki takım futbolcuları da ısınmaya, herkesi omurilik felcinin tedavisine yönelik araştırmalara fon sağlamak amacıyla tüm dünyada aynı anda yapılacak olan 'Wings for Life World Run'a davet eden bir pankartla çıktı. Etkinliğin Türkiye ayağı, yarın saat 14.00'te İzmir'de gerçekleştirilecek. Maçtan önce iki takımın futbolcuları birbirlerine başarılar diledi.



ESKİ DOSTLAR RAKİP OLDU

26 Ocak 2020 tarihinde açılan Göztepe Gürsel Aksel Stadı ilk kez derbiye sahne oldu. Derbi renkli görüntülere sahne olurken, Göztepe'de forma giyen ve Altay altyapısından yetişen Atakan Çankaya ve Aytaç Kara, karşılaşmaya yedek kulübesinde başladı. Geçtiğimiz dönemde Göztepe forması giyen ve penaltıyı gole çeviren Altaylı Deniz Kadah karşılaşmaya ilk 11'de başlarken, Poko da müsabakada yedek soyundu.