Göz-Göz’e tam not

Göztepe, Ziraat Türkiye Kupası son 16 Turu maçında Beşiktaş'a karşı sergilediği performansla otoriterlerden tam not aldı. Spor Toto Süper Lig'de küme düşme barajından uzaklaşma mücadelesi veren Göz-Göz, şampiyon adayı rakibi Kartal karşısında oldukça zorlu bir 120 dakika oynadı. Siyahbeyazlı ekibe penaltı atışları sonrasında elenen sarı-kırmızılılar, futboluyla umut verdi. Özellikle ilk yarıda Halil ve Ndiaye ile birçok net fırsattan yararlanamayan Göz-Göz, as kadroyla sahaya çıkan rakibi karşısında alkışlandı.

SAVUNMA HATTI GÜVEN VERDİ

SARI-KIRMIZILILAR, Avrupa Kupaları'na giden en kestirme yol olan Türkiye Kupası'nda çeyrek final biletini Beşiktaş'a kaptırmanın üzüntüsünü yaşadı. Göztepe savunması da sergilediği performansla takdir topladı. Dino ve Atınç ikilisi Beşiktaş ataklarında yerinde müdahalelerle gollük fırsatları önlerken, kaleci İrfan Can da kalesinde devleşti. Penaltı atışlarında Pjanic'e gol izni vermeyen genç file bekçisi, 120 dakikalık bölümde ise Batshuayi, Ghezzal ve Oğuzhan'ın gollük vuruşlarında da başarılıydı.



MAESTRO ÜZGÜN

Göztepe'de teknik direktör Nestor El Maestro, kupadan elenmelerine rağmen tüm oyuncularını kutladığını söyledi. Penaltılarla kaybetmenin çok daha üzücü olduğunu vurgulayan Sırp teknik adam, "Rakibimize karşı kendi oyunumuzu oynayıp, açık oyunumuzla böyle bir mücadele ortaya koymuş olabilmek gerçekten sevindirici. Evimize döneceğiz ve önümüzdeki maçlar için hazırlanacağız" ifadelerini kullandı.

AYTAÇ SINIFI GEÇTİ

Göztepe'nin Galatasaray'dan kiralık olarak transfer ettiği Aytaç Kara, Beşiktaş maçında ilk kez on birde forma giydi. Siyah-beyazlı ekibe karşı Soner'in yerine forma giyen ve 84 dakika sahada kalan 28 yaşındaki futbolcu hem savunmaya yardım etti, hem de takımı hücuma çıkarmada başarılı oldu. Aytaç, Hatay maçında da formayı garantiledi.

BURAK HAKERLER