Göztepe yakalayamadı

SÜPER Lig'de geçen hafta Altay'a mağlup olan Göztepe, deplasmanda Hatayspor'a da mağlup oldu: 2-1. 36'da sağ kanattan Kamil Ahmet'in ortasına arka direkte iyi yükselen Mame Diouf'un yaptığı kafa vuruşunda meşin yuvarlak filelere gitti: 1-0. 45'te Benzia'nın pasında topla buluşan El Kaabi, ceza sahası dışından çok sert vurdu ve meşin yuvarlağı ağlarla buluşturdu: 2-0. 57'de sol kanattan Riberio'nun savunmanın arkasına gönderdiği topla buluşan El Kaabi'nin sert şutunda kaleci İrfan Can Eğribayat, gole izin vermedi. 59'da konuk ekip farkı 1'e indirdi.

Hatayspor savunmasının arkasına atılan topta kaleci Munir ile karşı karşıya kalan Halil Akbunar'ın şutunda meşin yuvarlak ağlarla buluştu: 2-1. 81'de ceza sahası sol çaprazından Di Santo'nun vuruşunda top üst direkten geri döndü. Maç ev sahibi ekibin 2-1 üstünlüğüyle bitti.

ŞOK ÜSTÜNE ŞOK

GÖZTEPE'DE Hatayspor maçı öncesi sakatlık şoku yaşandı. Kritik 90 dakika öncesi as kadroda yer alan Cherif Ndiaye ve Atınç Nukan'ın yanı sıra Burekovic ve Marko Mihojevic ile tedavisi devam eden golcü Adis Jahovic kadroya alınmadı. Ndiaye'nin karın adalesinden sakatlığı olduğu, Atınç'ın da sol dizinde zorlanmaya bağlı ödem oluştuğu öğrenildi. Altay maçında gördükleri sarı kartlarla cezalı duruma düşen stoper Dino'nun yanı sıra orta alanda da Obinna Nwobodo da dün sahada yer alamadı.