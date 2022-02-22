Göz-Göz kahroldu

Süper Lig'de kümede kalma savaşı verene Göztepe, sahasında öne geçtiği maçta Galatasaray'a mağlup oldu: 2-3. 3. dakikada Mohamed, topu kafayla ceza sahasına yönlendirdi. Nelsson'un yaptığı top ağlara gitti: 0-1. 45+1'de Taylan'ın ceza sahası içinde topa elle müdahalesini hakem Arda Kardeşler penaltı olarak değerlendirdi. Ndiaye'nin vuruşunda topu Pena'nın solundan ağlara gönderdi: 1-1.

PENALTILAR PEŞ PEŞE GELDİ

65'te Halil Akbunar'ın ortasında top Ömer Bayram'ın eline çarptı ve hakem penaltı kararı verdi. 70'te Ndiaye bir kez daha fileleri sarstı: 2-1. 85'te Dino'nun eline çarpan top sonrası hakem VAR'a giderek penaltıdüdüğü çaldı. 87'de Gomis'in yaptığı vuruşta topu ağlarla buluştu: 2-2. 90+5'te Berkan'ın Emre Kılınç'a yaptığı müdahaleyi hakem VAR'a giderek penaltı kararı verdi. 90+9'da penaltı atışında topun başına geçen Gomis, skoru belirledi: 2-3.





GOMİS'TEN İKİ GOLLÜ DÖNÜS

Galatasaray'ın devre arasında renklerine bağladığı Bafetimbi Gomis attığı iki golle galibiyet büyük pay sahibi oldu. Türkiye'den ayrılmadan önce son golünü yine Göztepe'ye atan başarılı oyuncu o maçta da penaltıdan fileleri havalandırmış bu golle sarı-kırmızılı ekip şampiyonluğunu ilan etmişti.



TORRENT'TEN 5 DEĞİŞİKLİK

Galatasaray'da teknik direktör Domenec Torrent, 1-1 berabere biten Yukatel Kayserispor müsabakasının ilk 11'inde 5 değişiklik yaptı. Sacha Boey, Van Aanholt, Berkan Kutlu, Sofiane Feghouli ve Bafetibi Gomis'in yerine Omar Elabdellaoui, Ömer Bayram, Erick Pulgar, Halil Dervişoğlu ve Mustafa Muhammet forma giydi.





TRİBÜNDE ŞOV VARDI

Gürsel Aksel Stadı dün tarihi günlerinden birini yaşadı. Sarıkırmızılı ekibin, büyük önem taşıyan G.Saray maçına taraftarlar büyük ilgi gösterdi. Göz-Göz, Altay derbisinin ardından üst üste ikinci kez bir 90 dakikayı kapalı gişe oynadı. Geçtiğimiz cuma günü satışa çıkan biletleri 12 saatte tamamen tüketen taraftarlar, misafir tribünün de açılmasıyla Gürsel Aksel Stadı'nı bayram yerine çevirdi. Yaklaşık 20 bin sarı-kırmızılı taraftar, maçın hafta içine denk gelmesine rağmen tribünlere akın ederken, bayrak, pankart ve atkı şovlarıyla Göztepe'ye destek verdi. Maç öncesi tüm takımı tribünlere çağırarak alkışlarla moral veren taraftarlar, 90 dakika susmadan İzmir ekibini destekledi.





GÖZTEPE'DE YILDIZLAR DÖNDÜ

Göztepe'de yıldızlar takıma geri döndü. Hatayspor deplasmanında cezaları nedeniyle forma giyemeyen Dino ve Obinna'nın yanı sıra sakatlığı bulunan Atınç ve Ndiaye dün on birde yer aldı. Atınç, kart cezalısı Atakan'ın yerine forma giyerken Tijanic'in yerine Ndiaye, Kahraman'ın yerine Dino ve Aytaç'ın yerine de orta sahada Obinna görev aldı. Ayrıca teknik direktör Nestor El Maestro, Moubandje'yi keserek yerine Berkan ile oyuna başladı.

OMAR ÖZEL GÖZLÜKLE OYNADI

Sarı-kırmızılı ekipte 31 Aralık 2020'de yaşadığı havai fişek kazası nedeniyle gözlerinden yaralanan Galatasaray'ın Norveçli futbolcusu Omar Elabdellaoui uzun bir aradan sonra ilk 11'de yer aldı. Özel bir gözlük takan futbolcu tam 422 gün sonra resmi bir müsabakada mücadele etti.