Göztepe Başkan Vekili Talat Papatya, G.Saray maçı sonrası sert açıklama yaptı:

Göztepe Başkan Vekili Talat Papatya, olaylı Galatasaray maçı sonrası zehir zemberek açıklamalarda bulundu. Galatasaray karşısında 2-1 galip iken VAR uyarısıyla verilen iki penaltı golüyle sahadan 3-2 yenik ayrılan Göztepe'de Papatya, Merkez Hakem Kurulu ve hakem Arda Kardeşler'i hedef aldı.

'Saha dışında' oyunlar oynandığını belirten Papatya, "Karar ve tavırlarıyla camiamızın "sıfır" tolerans göstereceği bilinen bir hakem atanarak sinir uçlarımızla oynanmıştır. VAR'daki karar verme süreçleri de tuzu biberi oldu. Bir sonraki iç saha maçımızda bizi en büyük itici gücümüzden mahrum bırakma planını hayata geçirenlerin yaptıklarını yanına bırakmayacağız" dedi.

'ORGANİZE BİR PLAN'

Hakemin maçın duraklama anlarını dikkate almadığını belirten Papatya, "Oyun 29 dakika 28 saniye duraksamıştır. Oyunun uzatma süresi 9 dakika gösterilmiş olup, sadece uzatma süresi sonrasında yaşanan olaylar ile oyun bu bölümde 9 dakika 8 saniye duraksamıştır. Bu organize planın parçası olan herkese hakkımız haram olsun. Zamanı gelince burunlarından fitil fitil nasıl getireceğimizi göreceksiniz. Göztepe ağır taştır, hepiniz altında ezileceksiniz. Sizi de sahadaki kuklalarınızı da yeneceğiz" diye konuştu.

MEHMET SEPİL: 'UTANÇ DUYURUM'

GERGİNLİĞİN zirve yaptığı Galatasaray maçı sonrası Başkan Mehmet Sepil de tepkisini dile getirdi. Sepil, "Maçın tamamına baktığımız zaman 105 dakika oynanan maçta 42 dakika topu oyunda tutabilen bir orta hakem izledik. Türk futbolu adına çok üzülüyorum, utanç duyuyorum. Maçı orta hakem değil VAR yönetti. Birçok kulübün başkanı çıkıp 'Ben şu hakemi istemiyorum' diyor ve o hakemler verilmiyor. Türk futboluna yazık" ifadelerini kullandı.

YİNE KARDEŞLER YİNE FİYASKO

Göz-Göz, hakem Arda Kardeşler'in son 5 yılda yönettiği 8 maçın sadece 2'sini kazandı, 3 beraberlik, 3 yenilgi aldı. Aleyhine 4 penaltı kararı çıktı

Galatasaray maçı sonrası hedef isim haline gelen hakem Arda Kardeşler, son 5 sezonda Göztepe maçlarında verdiği kararlarla gündeme oturdu. Göz-Göz, Kardeşler'in yönettiği 8 maçta sadece 2 galibiyet, 3 beraberlik ve 3 yenilgi aldı. Son maçta Göztepe'nin aleyhine 2 penaltı kararı veren Kardeşler, Göz-Göz'ün kabusu oldu. 2017-2018 sezonunda 3-3 sona eren Osmanlı maçını yöneten Kardeşler, Göztepe'nin penaltısını es geçerken son dakikada rakip lehine penaltı kararı vermiş ve Göztepe'yi 3 puandan etmişti. 2018-19 sezonunda da sarı-kırmızılıların 2-0 yenildiği Sivas maçında skor 0-0 devam ederken tartışmalı pozisyonda Kadu'yu ikinci sarı kartla oyundan atıp, bir de penaltı noktasını göstermişti. 2019-20'de de 1-1 sona eren Yeni Malatya maçında Kardeşler, rakip takımdan Hadebe'nin Serdar Gürler'e yaptığı kırmızı kartlık faulü sarı kartla geçiştirmişti. Kardeşler ile Göztepe son 8 maçta 15 puanlık bir kayıp yaşarken, aleyhine 4 penaltı ve bir kırmızı kart kararı çıktı.