Hırçın Göz-Göz

Göztepe, hırçın yapısı ile dikkat çekti. Geçen sezonun en centilmen ekibi olarak alkış alan sarı-kırmızılılar bu yıl ise tam tersi bir grafik sergiledi. Ligde 26 hafta geride kalırken, İzmir temsilcisi 62 sarı kart, ikisi ikinci sarı karttan olmak üzere toplam 5 kırmızı kart gördü. Geçen sezon toplam 71 sarı, 2 kırmızı kart gören Göz-Göz, bu sezon henüz bitime 12 hafta kala Fair-Play tablosunda 19. sırada yer aldı.

EN ÇOK KART OBİNNA'YA ÇIKTI

Sarı-kırmızılılar, Karagümrük'ten (55 sarı, 9 kırmızı kart) sonra ligin en hırçın ikinci ekibi. Sarı-kırmızılı ekipte orta saha oyuncusu Obinna Nwobodo, müthiş performansıyla dikkat çekerken, takımının en çok kart gören ismi oldu. 8 sarı, 1 kırmızı kart cezası alan Obinna Süper Lig'de de en hırçın üçüncü yıldız oldu.

■ BURAK HAKERLER