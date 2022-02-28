Göz-Göz nereye!

Süper Lig'de üst üste 3 yenilgi alan Göztepe, kritik deplasmanda Giresunspor'a da mağlup olarak düşme hattına geriledi: 1-3. 14. dakikada sağ kanattan gelişen Giresunspor atağında Sergio'nun ceza sahasına yerden kestiği topta oluşan karambolde Chiquinho'dan önce defans son anda tehlikeyi uzaklaştırdı. 26. dakikada sol kanattan Diabate'nin yaptığı ortada ceza sahasında Serginho'nun gelişine vuruşu kaleci İrfan Can'da kaldı. 27. dakikada Muhammed Gümüşkaya'nın kullandığı köşe vuruşunda Umut Nayir iyi yükseldi ve kafayla topu ağlara gönderdi: 1-0. 34. dakikada Zeki Yavru'nun sağ kanattan ceza alanına yolladığı topa Umut müsait durumda dokunamadı.

MUHAMMED GÜMÜŞKAYA FİŞİ ÇEKTİ

50'DE Chiquinho'nun ara pasında Umut Nayir topla ceza sahasına girdi. Bu oyuncunun sert şutunda kaleci İrfan Can Eğribayat son anda topu kornere çeldi. 51'de Muhammed Gümüşkaya'nın kullandığı köşe vuruşunda ceza sahası içerisinde Serginho, Perez'e topu aktardı. Bu oyuncunun sert şutunda, meşin yuvarlak ağlara gitti: 2-0. 69'da Traore'nin defansın arkasına attığı pasta Muhammed Gümüşkaya, kaleci İrfan Can Eğribayat ile karşı karşıya kaldı. Bu oyuncunun vuruşunda, top ağlarla buluştu: 3-0. 75'te Di Santo'nun ceza sahasına girmeden yerden sert şutunda, meşin yuvarlak ağlara gitti: 3-1. Maç 3-1 sona erdi.





MAESTRO'DAN 2 DEĞİŞİKLİK

Göztepe Teknik Direktörü Nestor El Maestro, son oynadıkları Galatasaray maçının kadrosunda 2 değişiklik yaparak takımını sahaya sürdü. Başarılı çalıştırıcı, Dino Arslanagic ve Franco Di Santo'nun yerine cezasını tamamlayan Atakan Çankaya ile yeni transfer Tannane'yi ilk 11'de oynattı. Adis Jahovic, Galatasaray maçında gördüğü sarı kart sonrası cezalı duruma düştüğü için Karadeniz deplasmanında takımını yalnız bıraktı. Adis dışında sakatlıkları bulunan Burekovic ve Mihojevic de Giresun karşısında görev yapamadı.

HASRET 4 MAÇA ÇIKTI

SÜPER Lig'de Göztepe, ilk yarıda aldığı kötü sonuçların ardından düşme hattında yer alıyordu. Sarıkırmızılı ekip, ikinci devrenin başında oynadığı 4 maçın hepsini kazanarak tehlikeli bölgeden uzaklaşmıştı. Ancak, üst üste Altay, Hatayspor ve Galatasaray'a yenilen İzmir ekibi son olarak Giresunspor'a da mağlup olarak puan hasretini 4 maça çıkardı. Göz-Göz takipçisi Giresun'a yenilerek yeniden düşme hattına geriledi.