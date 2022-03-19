Haydi Göz-Göz

Spor Toto Süper Lig'de ligde kalma yarışı veren Göztepe, bugün kritik bir maça çıkıyor. Sarı-kırmızılılar, Gürsel Aksel Stadı'nda saat 16.00'da başlayacak olan karşılaşmada Aytemiz Alanyaspor'u konuk edecek. Zorlu 90 dakikayı hakem Zorbay Küçük yönetecek.

GÖZTEPE LİGDE 18. SIRADA

Süper Lig'de üst üste 6 maçını da mağlubiyetle tamamlayan Göztepe, 27 puanda kalırken, rakibi Altay'ın yakaladığı çıkış sonrası 18. sıraya kadar geriledi. Kümede kalma barajında yer alan Giresun ve Kasımpaşa'yla arasındaki puan farkı 8'e çıkan Göztepe'nin bugün kazanmaktan başka alternatifi yok. Sarı-kırmızılılar taraftarının desteği ile bugün sahadan 3 puanla ayrılıp rakiplerinin de takılmasını bekleyecek.

TAKIMDA 6 EKSİK VAR

Göztepe'de kritik 90 dakika öncesi önemli eksikler göze çarpıyor. Sarı-kırmızılılarda sarı kart cezalısı olan Berkan Emir ve Aytaç Kara ile sakatlıkları süren Moubandje, Atınç Nukan, Burekovic ve Marko Mihojevic forma giyemeyecek. Sol bek alternatifi kalmayan İzmir temsilcisinde yeni teknik direktör Stjepan Tomas bu bölgede Murat Paluli'ye şans verecek. Bu arada İyileşen Tannane takıma geri döndü.