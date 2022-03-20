Abramovich’e Göz-Göz önerisi

SÜPER Lig'de kümede kalma mücadelesi veren Göztepe'nin ismi İngiltere'de Rus iş insanı Roman Abramovich ile birlikte anıldı. Ukrayna savaşı sonrası Rusya'ya uygulanan yaptırımlardan en çok etkilenen isim olan Roman Abramovich, sahibi olduğu Chelsea'yi satışa çıkarmıştı. Rusya'nın yanı sıra İsrail ve Portekiz vatandaşlığı da bulunan Abramovich, özel jetleri ve yatları için güvenli ülke bulma arayışına girmişti. İngiltere'nin ünlü gazetesi The Telegraph'ta Thom Gibbs yazdığı bir makale ile ünlü Rus iş insanına, Göztepe'yi satın alabileceği yönünde tavsiyede bulundu.

Gibbs makalesinde Türkiye'nin üçüncü büyük şehri olan İzmir'in takımı Göztepe'nin, Abramovich için doğru bir kulüp olabileceğini ifade etti. Göztepe'nin Chelsea gibi 1950'lerden sonra ligde başarılı olmadığını vurgulayan İngiliz yazar, Rus milyardere "Göztepe'ye doğru bir adım atın" önerisini getirdi. Makale, İngiltere ve İspanya'nın yanı sıra Türkiye'de de ses getirdi.

GUUS HİDDİNK VE DEMBA BA ÖRNEĞİ

THE Telegraph'taki yazıda Abramovich'in daha önce Chelsea'de görev verdiği Guus Hiddink, Demba Ba, van Aanholt gibi isimlerin Türkiye'de görev yaptığı belirtildi. Bilindiği üzere Premier Lig yönetimi, İngiliz hükümetinin yaptırımları sonrasında Abramovich'i Chelsea'nin sahibi ve yöneticisi olmaktan diskalifiye ettiğini resmen duyurmuştu.

CHELSEA'Yİ 19 YILDA UÇURDU

2003 yılında Chelsea'yi satın alan Roman Abramovic 19 yılda Premier Lig ekibini uçurdu. Chelsea, 3 Premier Lig, 2 Lig Kupası Şampiyonluğu, 3 FA Cup, 2 Şampiyonlar Ligi ve 2 Avrupa Ligi şampiyonluğu elde etti.