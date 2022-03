Vah Göztepe vah!

Spor Toto Süper Lig'de kümede kalma savaşı veren Göztepe, Alanyaspor'a sahasında 2-0 mağlup olarak üst üste 7. yenilgisini aldı. 12. dakikada Ndiaye'nin pasıyla savunma arkasına sarkarak ceza sahası yayı üzerinde topla buluşan Halil, plase vuruşla topu kaleye gönderdi ancak meşin yuvarlak sağ direk dibinden auta çıktı. 32'de Novais'in savunma arkasına attığı uzun topa ceza sahası içinde kafayla aşırtma vuruşu yapan Efecan'ın şutu üst ağlarda kaldı.

TANNANE VAR'A TAKILDI

38'de Halil'in pasıyla ceza sahası içinde topla buluşan Ndiaye'nin şutunda top savunmadan döndü. Dönen topu önünde bulan Tannane kalecinin üstünden topu ağlarla buluşturdu. Ancak Hakem Zorbay Küçük, VAR incelemesi sonrasında ofsayt gerekçesiyle golü iptal etti. 69'da Jahovic'in verdiği pasla sağ çapraz pozisyonda topla buluşan Halil'in şutunda meşin yuvarlak yandan auta gitti. 71'de Efecan Karaca'nın yaptığı ortada ceza sahası içinde topla buluşan Diedhiou, yaptığı vuruşla meşin yuvarlağı ağlara gönderdi: 1-0. 90+7'de Göztepeli oyuncuların verdiği geri pasa hareketlenen Tayfur Bingöl ceza sahasından yaptığı vuruşla meşin yuvarlağı filelerle buluşturdu: 2-0. Maç 2-0 sona erdi.

SEPİL'E PROTESTO

SARI-KIRMIZILI taraftarlar, maçın ikinci yarısında Alanyaspor'un attığı gol sonrası protestoya başladı. Taraftarlar futbolcuları ıslıklarken uzun süre "En büyük taraftar, futbolcular sahtekar", "Mehmet Sepil bu takım senin eserin", "Sepil gol gol gol", "O forma kutsaldır nasip olmaz herkese" tezahüratında bulundular

EN KÖTÜ SERİ

Süper Lig'de kümede kalma savaşı veren Göztepe, Alanyaspor karşısında aldığı yenilgi ile üst üste 7. yenilgisini aldı. Ligdeki 5. sezonunda küme düşme tehlikesini yakından hisseden Göz-Göz, bu süreçteki en uzun yenilgi serisini elde etti. Sarı-kırmızılılar, son 7 maçta 21 puan kaybederken 27 puanda kalarak bitime 8 hafta kala kurtuluş umutlarını iyice azalttı.

ANGEL ŞOKU

GÖZTEPE'NİN savunma oyuncusu Wilker Angel'den kötü haber geldi. Göztepe Kulübü'nden yapılan açıklamada, Wilker Angel'in sağ uyluk üst kas yırtığı nedeniyle sezonu kapattığı belirtildi. Moubandje ve Atınç da dünkü maçta görev alamadı.

TAMER TUNA MAÇI İZLEDİ

Göztepe'de Nestor El Maestro'nun takımdan ayrılmasının ardından ismi sarı-kırmızılı ekiple anılan teknik direktör Tamer Tuna dün maçı tribünden takip etti. Bilindiği üzere Bursaspor'dan ayrılan Tuna bir süre dinlenmek istediği belirtmiş, yönetim de tercihini Stjepan Tomas'tan yana kullanmıştı.

TRİBÜNE GİTMEDİLER SERT TEPKİ GÖRDÜLER

GÖZTEPE'NİN dün Alanyaspor'la oynadığı maç öncesi ve sonrasında taraftarlar ile futbolcular arasında gergin anlar yaşandı. Maç öncesindeki seremoninin ardından Göztepeli taraftarlar, sarı-kırmızılı futbolcuları tribünlere çağırdı. Uzun süre tempo tutarak futbolcuları bekleyen tribünler, futbolculardan karşılık alamadı. Taraftarlar, tribünlere gitmeyen takımı ıslıklarla protesto etti.

Taraftarların protestolarının odağında ise kaleci İrfan Can Eğribayat vardı. Sarıkırmızılı taraftarlar performansını eleştirdikleri İrfan Can her topla buluştuğunda ıslıklarla tepkilerini gösterdiler. Taraflar arasındaki gerilim maç sonunda devam etti. Kaleci İrfan Can ile tribünler arasındaki gerilim artınca ortalık karıştı. Takım arkadaşları araya girerek İrfan Can'ı güçlükle soyunma odasına götürdü. Bu esnada sahaya atlayan üç taraftar, güvenlik güçleri tarafından güçlükle yakalandı.