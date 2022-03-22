Göztepe’de deprem

SPOR Toto Süper Lig'de son olarak sahasında Aytemiz Alanyaspor'a 2-0 yenilerek kümede kalma umutlarını azaltan Göztepe'de dün flaş bir gelişme yaşandı. Kulübün 2014 yılından beri başkanlığını yapan Mehmet Sepil istifa ettiğini açıkladı. Yazılı bir açıklama yapan Mehmet Sepil, "8 yıldır büyük bir onurla yürüttüğüm Göztepe Spor Kulübü başkanlık görevimden ve yönetim kurulu başkanlığı görevimden bugün itibarıyla istifa ettim. Göztepe Kulübü'nün sorumluluklarını devralacak yeni bir yönetim oluşmasında tek önceliğim ve hassasiyetim kulübümüzü yeni bir heyecanla şu an bulunduğu konumdan daha iyi noktalara getirebilecek olmasıdır" ifadelerini kullandı.

Kulübü devredeceğiyle ilgili iddialar merak uyandıran Sepil dün futbolcularla da bir toplantı yaparak vedalaştı. Mehmet Sepil'in toplantıda futbolculara, "Maddi ve manevi tüm yükümlülüklerimi yerine getireceğim. Sizlere güveniyorum" diyerek teminat verdiği öğrenildi. Bundan sonraki süreçte yeni bir yönetim kurulu oluşturularak kulübün sezonu tamamlanması sağlanacak. Mehmet Sepil'in istifa kararı kulübün devir işlemleri için de bir adım olarak yorumlandı.

İKİNCİ KEZ İSTİFA ETTİ

GÖZTEPE Başkanı Mehmet Sepil, 10 aylık süreçte ikinci kez yönetim kurulu başkanlığından istifa ettiğini açıkladı. Sepil, geçen sezon 20 Mayıs 2021'de de benzer bir açıklama yayınlayarak yeni bir yönetim kulübü devralana kadar istifa ettiğini açıklamıştı. Ancak Sepil ikinci kez ayrılık kararını alana kadar başkanlık görevine devam etmişti.

ABRAMOVİCH İDDİASI GÜNDEME GELMİSTİ

GÖZTEPE'DE Mehmet Sepil'in görevi bırakmasının ardından kulüpteki belirsizlik merak ediliyor. Sepil'in geçtiğimiz günlerde yerli bir firma ile görüştüğü öne sürülürken İngiliz basınındaki 'Roman Abramovich, Göztepe'yi satın alabilir' iddiaları da güncelliğini koruyor. Bu arada Rus iş insanı Abramovich'in 430 milyon sterlinlik yatı 'My Solaris' dün Datça'nın Fener Adası açıklarına geldi.

■ BURAK HAKERLER