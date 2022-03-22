Süper Lig’de dibe vurduk

SÜPER Lig'de İzmir'i 18 yıl aradan sonra iki takımla temsil eden Göztepe ve Altay dibe vurdu. Ligde 28 hafta geride kalırken, haftayı yenilgiyle kapatan iki İzmirli kümede kalma umutlarını azalttı.

Ligde 5. sezonunu tamamlamaya hazırlanan Göz-Göz, evinde Alanya'ya 2-0 yenilerek üst üste 7. yenilgisini aldı, 27 puanda kaldı. 18. sıradaki sarı-kırmızılılar, düşme potasının üzerindeki 35 puanlı Giresun'un Antalyaspor'a farklı yenildiği haftada 8 puanlık farkı eritme fırsatını da kaçırarak son 8 haftaya sıkıntılı girdi.

Süper Lig'deki ilk yılını geçiren Altay ise deplasmanda öne geçtiği Sivasspor karşısında aldığı yenilgi ile büyük yara aldı. Son 6 haftalık süreçte 11 puan toplayarak çıkışa geçen siyahbeyazlılar, 29 puanla 17. sırada kalırken yerinde saydı. Siyah-beyazlılar, en yakın rakibi Giresunspor ile puan farkını da 3'e indirme şansını tepti. Altay ile kümede kalma barajı arasında halen 6 puan bulunuyor. Transfer yasaklısı Altay ile Süper Lig'in tecrübeli ekiplerinden Göztepe, sezon başında Avrupa hayalleri kurarken, ateş hattından bir türlü kurtulamadı. İki İzmir temsilcisi de kalan 8 haftada mucizeyi gerçekleştirmeye çalışacak. ■ BURAK HAKERLER