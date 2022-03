Göztepe pazarlık masasında

Göztepe'de Mehmet Sepil'in başkanlığı bırakmasının ardından kulüp devri yeniden gündeme geldi. 8 yıl önce kulübü Altınbaş Holding'den satın alarak 65 milyon dolarlık bir yatırım yapan Sepil'in kulübü kime devredeceği merak konusu olurken YENİ ASIR ilginç detaylara ulaştı. Şirket kulübü olan Göztepe'de başkanlığı bıraktığını açıklayan Mehmet Sepil'in Ankara'da iki görüşme yapacağı ve biri yerli, iki grupla kulübün satışı için pazarlık masasına oturacağı iddiası gündeme bomba gibi düştü. Geçen yıl Şubat ayında Sporttz Spor Yatırımları Anonim Şirketi'ne devredilen küçük miktar dışında, kulüp hisselerinin çoğunluğunu Sepil elinde bulunduruyor.

TALİPLERİ ARTIYOR

Sepil'in Ankara'da pazarlık masasında bulunan biri yabancı, biri yerli iki grubun haricinde Batı Anadolu ve İnci Holding'in de bu satışlarla ilgili nabız yokladığı ileri sürüldü. Ayrıca Ege Yapı, Önaylar Yapı şirketlerinin de ismi Göztepe ile anılmaya başladı.

ŞİMDİ NE OLACAK?

GÖZTEPE camiasının en çok merak ettiği konulardan biri de devir gerçekleşene kadar Göztepe'de yönetimi kimin devralacağı. Kulübe karşı maddi yükümlülüklerini yerine getirecek olan Sepil'in mevcut yönetimi göreve devam edecek. Başkanvekili Talat Papatya'nın yönetim kurulunun başına geçmesi beklenirken kritik kararlar yine de hisse sahibi olarak Mehmet Sepil'in süzgecinden geçecek.

GÖZTEPE TOKEN FIRLADI

GÖZTEPE'DE Başkan Mehmet Sepil'in istifası ve kulübün adının Rusya-Ukrayna savaşı sonrası İngiliz devi Chelsea elinden alınan dünyaca ünlü iş insanı Roman Abramovich'le anılması kripto para dünyasını da sarstı. Göztepe'nin geçen yıl özel bir kripto para borsasıyla hayata geçirdiği kripto parası Göztepe SK Fan Token'in piyasa değeri yarım gün içinde yüzde 700 prim yaptı. Göztepe'nin dün öğle saatlerinde 13 TL'den işlem gören tokenleri Sepil'in istifa kararı, satış ve Abramovich iddialarıyla kısa süre içinde 90 TL'ye kadar ulaştı.

AYRILMAMIN TEK SEBEBİ SPORTİF DİREKTÖR

Süper Lig ekibi Göztepe'de 2017-2020 yılları arasında forma giyen Portekizli kaleci Beto Pimparel çarpıcı açıklamalarda bulundu. Kısa süre önce Finlandiya'nın HIFK Helsinki takımıyla anlaşan 38 yaşındaki eldiven, Göztepe'den ayrılmasında Sportif Direktör İlhan Şahin'i sorumlu tuttu. "Göztepe'den ayrılmamdaki gerçek sebep Sportif Direktör oldu" açıklamasını yapan Beto, "Benim devam etmemi istemedi ve bitti" dedi. Ligde kalma mücadelesi veren eski takımı Göztepe'ye çok üzüldüğünü belirten Beto, "Göztepe çok zor durumda ve ligde kalması kolay değil. Ben takımda bir liderlik eksiği olduğunu düşünüyorum. Takıma bir itici güç gerekiyor" diye konuştu.

BETO'NUN FAVORİSİ PORTEKİZ

Beto, FIFA Dünya Kupası Elemeleri Play-Off turu yarı finalinde yarın Porto'da oynanacak Portekiz-Türkiye maçını da değerlendirdi. "Bu maçta nasıl bir Türkiye olacağı konusunda kafamda çok büyük şüpheler var" diyen Beto, Avrupa ve Dünya Kupası elemelerinde gördüğü Türkiye ile son Avrupa Şampiyonası'ndaki Türkiye'nin çok farklı olduğunu dile getirdi. Beto, "Benim görüşüme göre Portekiz, evinde oynaması ve şu anda dünya futbolunun en iyi takımlarında forma giyen çok formda oyunculara sahip olması nedeniyle favori" dedi.

İRFAN CAN KADRO DIŞI

GÖZTEPE'DE sular durulmuyor. Gürsel Aksel Stadı'nda Alanyaspor'a 2-0 yenilerek kümede kalma umutlarını tüketen Göztepe'de kaleci İrfan Can Eğribayat süresiz kadro dışı bırakıldı. Alanyaspor maçının bitiminde kendisine tepki gösteren taraftarlarla münakaşaya giren ve takım arkadaşları tarafından güçlükle yatıştırılan genç file bekçisine yönetimden ceza kesildi. Kulüpten yapılan resmi açıklamada, "Profesyonel Futbol A Takım oyuncumuz İrfan Can Eğribayat, Alanyaspor maçında gerçekleştirdiği disiplinsiz davranışı nedeniyle kadro dışı bırakılmıştır" ifadeleri kullanıldı.

İRFAN CAN ÖZÜR DİLEDİ

İRFAN Can ise sosyal medya hesabından yaşananlara ilişkin özür diledi. Genç kaleci yaptığı paylaşımda, "Kamuoyunun da bildiği üzere geçtiğimiz aylarda bebeğimiz hayatını kaybetti. Kızımızı kaybettikten 3 maç sonra Adana Demirspor karşılaşmasında sorunlar yaşadım. Alanyaspor maçında da vefat eden kızımın üzerinden beni yaralamaya çalışıp, argo kelimeler kullanan insanlar oldu. Sakince soyunma odasına giderken ağır ithamlarla karşılaştım, bir insan olarak sabrım tükendi, kayıtsız kalamadım. Yaşadığım olaylardan dolayı öncelikle her koşulda yanımda olan, desteğini hissettiren sayın başkanımız Mehmet Sepil'den, kulüp yöneticilerimizden, takım arkadaşlarımdan, Göztepe ve Türk futbol camiasından özür dilerim"

ifadelerini kullandı.

■ FATİH ŞENDİL