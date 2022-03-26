Göztepe’ye hücum

Göztepe'de şirket hisselerinin çoğunluğunu elinde bulunduran başkan Mehmet Sepil'in yönetim kurulundaki bütün görevlerinden istifa etmesinin ardından sarı-kırmızılı kulübe talepler çoğaldı. İngiltere Peremier Lig ekibi Chelsea'yi satışa çıkaran Rus milyarder Roman Abramoviç'in Türk temsilcisi ile Ankara'da özel bir görüşme gerçekleştiren Başkan Mehmet Sepil ile yurtdışı ve Türkiye'den bir çok iş insanı kulübün devri için temasa geçmeye başladı. Danimarkalı genç iş insanı Rasmus Ankersen'in ardından Fenerbahçe'de bir dönem yöneticilik yapan Hulusi Belgü'nün devreye girdiği öğrenildi.

KAMUOYUYLA PAYLAŞILMADI

Sezon başında da Göztepe'yi gündemine alan Hulusi Belgü'nün temsilcilerinin holding CEO'su Enes Memiş ile konuyla ilgili olarak bir görüşme gerçekleştirdiği vurgulandı. Hulusi Belgü'nün Mehmet Sepil'e o dönemde temsilcileri aracılığı ile 30 milyon Euro'luk bir teklif götürdüğü ortaya çıktı. Yapılan görüşme ise gizlilik protokolü kapsamında kamuoyu ile paylaşılmadı. Ancak sezonun başlamasıyla birlikte bu görüşmeler askıda kaldı. Hulusi Belgü, Mehmet Sepil'in istifası sonrası tekrar devreye girmeye karar verdi. Taraflar önümüzdeki günlerde İzmir'de tekrar bir araya gelecek.





HULUSİ BELGÜ KİMDİR?

Göztepe'ye çok ciddi yatırımlar yapmak istediği ifade edilen eski Fenerbahçe yöneticisi ve iş insanı Belgü'nin şirketleri farklı sektörlerde faaliyet gösteriyor. Uzun yıllar turizm, demir ticareti, gayrimenkul gibi çeşitli sektörlerde kurduğu şirketlerle iş hayatında adından söz ettiren 56 yaşındaki Hulusi Belgü, Aziz Yıldırım'ın başkanlığı döneminde bir süre Fenerbahçe Spor Kulübü'nde yöneticilik yaptı. Hulusi Belgü, 2013 yılında ise Fenerbahçe'nin başkanlığına aday olmuştu.



TEKLİF İÇİN FLAŞ İDDİA

Göztepe Kulübü'ne talip olan iş insanı adaylar dünya gündeminde de yer almaya devam ederken, dün flaş bir iddia daha ortaya atıldı. Çinli bir iş insanının sarı-kırmızılı İzmir ekibini satın almak için girişimde bulunduğu iddiası dün gündeme geldi. Çin'de faaliyet gösteren ve bir kulübe ciddi yatırımlar planlayan iş insanının Sepil'le önümüzdeki günlerde bir araya gelmesi bekleniyor. Kulübe 8 yıllık süreçte 65 milyon doların üzerinde bir yatırım yapan Sepil'in devir işlemlerinde kararı merakla bekleniyor.





STJEPAN TOMAS BEYİN YIKIYOR

Hafta sonunu müsabaka yapmadan geçirecek olan Göztepe'de, kulübün devri gündeme otururken Stjepan Tomas, sarı-kırmızılı futbolcularla sık sık toplantı yapıyor. Küme kalma barajının halen 8 puan gerisinde olan Göztepe'de Hırvat teknik adam kalan 8 haftaya futbolcuları mental olarak hazırlıyor. Cezası sona eren Aytaç Kara ve Berkan Emir takıma dönerken, tedavileri süren Moubandje ve Atınç'ın durumu ise belirsizliğini koruyor. Sezonu kapatan Angel ise geride kalan 8 maçta forma giymeyecek.