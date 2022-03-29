Gidenler yıldızlaştı

Göztepe'de transfer politikası eleştiri konusu olurken, son 5 sezonda performansları nedeniyle takımdan gönderilen futbolcular yeni kulüplerinde parladı. 2020-21 sezonu başında Braga'ya giden Andre Castro Avrupa Ligi'nde çeyrek finale yükselme başarısı yakaladı. Aynı sezon Serdar Gürler, önce Antalya, ardından Konya ve devre arasında da Başakşehir'in yolunu tuttu. Genç Kerem Atakan Kesgin ise Sivasspor'da banko forma giyerken, U-21 Milli Takımı'na seçildi.

FATİH KURUCUK BEDELSİZ GİTTİ

Altyapıdan yetişen ve bedelsiz Karagümrük'e giden stoper Fatih Kurucuk, şimdilerde Hatay'da as kadroda görev alıyor. 2018-19 sezonu başında Akhisar'a transfer olan golcü Cikalleshi ise Konyaspor'da attığı 9 golle dikkat çekti. 2019'da giden Tayfur Bingöl Alanya formasıyla 3 gol sevinci yaşayarak göz doldurdu.

KONYASPOR'DA KENDİSİNİ BULDU

GÖZTEPE'DE yönetim tarafından kadroda düşünülmeyen Serdar, Konya'da kendini buldu. İlk yarıda 18 maçta 4 gol, 6 asistlik performansıyla dikkat çeken kanat oyuncusu devre arasında Başakşehir'e transfer oldu.

ESKİ TAKIMINA RAKİP OLACAK

2018-2019'DA yolların ayrıldığı Cikalleshi, Akhisar'a transfer olduktan sonra geçen sezon başında Konyaspor'a gitti. Konya'da 9 gol atan futbolcu pazar günü eski takımına karşı rakip olacak

■ BURAK HAKERLER