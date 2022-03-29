GÖZ-GÖZ’de devir pazarlığı kızıştı

Spor Toto Süper Lig'de 5. sezonunda kümede kalma şansını azaltan Göztepe'de kulübün devri gündemdeki yerini koruyor. Başkan Mehmet Sepil, başkanlık ve yönetim kurulu görevlerinden istifa etmesinin ardından kulüpteki hisselerini devretmeye hazırlanıyor. Chelsea Kulübü elinden alınan Rus milyarder Roman Abramoviç'in Türk yetkilileri ile Sepil ile Ankara'da bir görüşme gerçekleştirirken, Danimarkalı Rasmus Ankersen ve F.Bahçe'li eski yönetici Hulusi Belgü'nün de devreye girmesiyle pazarlıklar da kızıştı.

ABRAMOVİÇ İLK SIRADA

Özellikle yurtdışından birçok talibi olan Göztepe için Çin'den bir iş adamının da devrede olduğu ifade edilirken, kulübün hisselerinin büyük çoğunluğunu elinde bulunduran Mehmet Sepil'in pazarlıkları en az 80 milyon dolar ile 100 milyon dolar arasında yürüttüğü öğrenildi. Abramoviç'in halen kulüp yönetimini devralması için en güçlü aday olduğu öğrenilirken Sepil'in Rus milyarderin Türk temsilcisi ile İzmir'de hafta içinde yeniden bir araya gelmesi bekleniyor.

ANKERSEN TESİSLERİ GEZMİŞTİ

GEÇEN sezon Mayıs ayında da başkanlık görevinden istifa eden ancak kararından geri dönen Mehmet Sepil, sezon başında Danimarkalı Rasmus Ankersen ile ciddi olarak masaya oturmuştu. İzmir'e de gelen 38 yaşındaki Ankersen, Urla Adnan Süvari Tesisleri'ni de gezmiş ancak iki taraf maddi konularda anlaşılamadığı için devir işlemi gerçekleşmemişti.

GÖZTEPE'DE KALE PİRİC'İN

Süper Lig'de milli aranın ardından 3 Nisan Pazar günü deplasmanda İttifak Holding Konyaspor'la karşı karşıya gelecek Göztepe, kaleyi Kenan Piric'e emanet edecek. İrfan Can'ın süresiz kadro dışı bırakılmasının ardından gözler ilk kez forma giyecek Boşnak kaleciye çevrildi.