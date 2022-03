Spor Toto Süper Lig'de bitime 8 hafta kala kümede kalma umutlarını azaltan Göztepe'de sezon sonunda yaprak dökümü yaşanacak. Beşinci sezonunu geçirdiği Türkiye'nin en üst liginde bu sezon performansıyla eleştiri konusu olan ve taraftarların tepkisine maruz kalan yıldızlar yol ayrımına geldi. Transfer tekliflerini değerlendiremeye hazırlanan kaptan Halil Akbunar'ın yanı sıra kadro dışı kalarak menajerine 'Kulüp bul' talimatı veren kaleci İrfan Can'ın yanı sıra taraftarlarla sorun yaşayan Berkan Emir ve Soner Aydoğdu da yol ayrımına geldi.

YABANCILARIN KADERİ BELİRSİZ

Geçtiğimiz günlerde sol bek Dzenan Burekovic'in sözleşmesini feshederek operasyona başlayan Göztepe yönetiminin takımın sezon sonunda ligdeki konumuna göre tırpana devam etmesi bekleniyor. Devre arasında Berkan'ın ayrılma isteğine olumsuz yanıt veren yönetimin sözleşmesi süren isme izin vereceği, Soner'deki 1 yıllık uzatma opsiyonunu ise kullanmayacağı öğrenildi. Takımın küme düşmesi halinde ise Moubandje, Tijanic, Obinna, Ndiaye ve Di Santo gibi yabancıların da kaderi belli olacak.

KİRALIKLAR DÖNECEK

Öte yandan kadroya sezon başında ve devre arasında katılan yabancı oyuncular da takımlarına geri dönecek. Sarı-kırmızılı ekibin sezon başında Ankaragücü'nden kiraladığı Atakan Çankaya, Vitesse'den geçici olarak alınan Oussama Tannane ve G.Saray'dan yarım sezonluğuna gelen Aytaç Kara da İzmir'den ayrılmak zorunda kalacak. Yönetimin sözleşmesi sona erecek oyuncuları da hesaba katarak sezon sonunda nasıl bir yol izleyeceği merak konusu oldu.

DAVİD TİJANİC KAYIPLARDA

GÖZTEPE'NİN sezon başında Polonya ekibi Rakow'dan transfer ettiği David Tijanic kayıplarda. Sarı-kırmızılı kulübün en yüksek bonservis bedelli oyuncusu olarak bilinen 24 yaşındaki on numara on birde yer bulmakta zorlanıyor. Son olarak Hatay maçında on birde sahaya çıkan Tijanic, son 5 maçta as kadroda yer alamadı. On birde forma giymediği son 5 maçın 4'ünde sonradan giren Slovenyalı on numara toplamda sadece 64 dakika sahada kaldı. Nestor El Maestro'nun ardından yeni teknik direktör Stjepan Tomas da Tijanic'i on birlerinde değerlendirmedi.

