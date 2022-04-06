Devir işlemleri bitiyor

Spor Toto Süper Lig ekiplerinden Göztepe'de başkanlıktan istifa eden kulüp hisselerinin hakim ortağı Mehmet Sepil, hisselerin satışı konusunda Rus iş insanı Roman Abramoviç ile son aşamaya geldi. Başkan Sepil, geçtiğimiz günlerde hisselerinin satışı için İstanbul'daki uluslararası bir bankaya vekalet vermişti. Abramoviç'in yardımcılarının banka yetkilileriyle görüşmelerini sürdürdüğü ve 3-4 gün içinde kulübün satışı için resmi açıklamanın yapılacağı öğrenildi.

Sepil'in yakın çevresine, "8 yıl sonra canım kadar sevdiğim kulübü vermek zorunda kaldım. Ama emin ellere verdiğim için rahatım" açıklamasında bulunduğu belirtildi. Abramoviç ile Mehmet Sepil arasındaki dostluk çok öncelere dayanıyor. Enerji sektöründe bulunan ve sık sık petrol ticareti yapan ikili, yıllar önce Chelsea maçını birlikte takip etti. Göztepe'yi almadan önceki dönemde Mehmet Sepil'in İngiliz kulübünün başkanı Abramoviç'e olan sevgisinden etkilendiği ve kısa süre sonra da Göztepe'yi satın aldığı ifade edildi.

MARMARİS'TE GÖRÜŞTÜLER

Göztepe serüveni başlamadan önce Londra'da yaşayan ve Rus iş insanıyla yakın ilişkisi olan Mehmet Sepil, satış işlemleri için ilk görüşmeyi Marmaris'te yaptı. Yat sahibi olan iki isim, Ukrayna ile Rusya arasındaki barış görüşmelerinden önce Marmaris Limanı'nda bir araya geldi. Ardından görüşmeler sıklaştı ve nihayetinde devir konusunda somut bir adım atıldı. ■ FATİH ŞENDİL

CHERİF NDİAYE ÇİN YOLCUSU

Ligde son olarak deplasmanda Konyaspor'a da 3-0 yenilerek kümede kalma şansını zora sokan düşme hattındaki Göztepe'de golcü Cherif Ndiaye, Çin'e gidiyor. Çin Halk Cumhuriyeti takımlarından Shangai Port, talip olduğu Senegalli golcü için sarı-kırmızılılara resmi teklif götürdü. Ndiaye'nin de Shangai Port'a gitmek istediğini yönetime bildirdiği ifade edildi. Transferin en kısa zamanda sonuçlanacağı kaydedildi. Yönetimin ise kulüpte kalmak istemeyen oyuncularla takıma fayda sağlamayacakları düşüncesiyle yollarını ayıracağı ve yakın zamanda transferin gerçekleşeceği kaydedildi.