Göztepe kördüğüm

Spor Toto Süper Lig'de son 8 maçında puan yüzü görmeyen ve küme düşme potasında çıkamayan Göztepe Kulübü son haftalarda yaşananlar ile adeta kördüğüm oldu. Kulübün Rus iş insanı Roman Abramoviç'e devredildiği konuşulsa da Amerika Birleşik Devletleri'nde bulunan Mehmet Sepil ve Başkan Vekili Talat Papatya'nın tersi yorumda bulunması kafaların karışmasına neden oldu.

BELİRSİZLİK SÜRÜYOR

Roman Abramoviç'in Göztepe'yi aldığı iddiası dünya basınında da gündem yaratırken Göztepe kanadından gelen haberlerle belirsizlik sürüyor. Bununla birlikte takım kümede kalma mücadelesi verirken dün de takımın en golcü oyuncusu Cherif Ndiaye'nin Çin ekibi Shanghai Port'a satılması büyük şaşkınlık yarattı.

GÖZTEPE FAN TOKEN'IN FİYATI İKİYE KATLANDI

ROMAN Abramoviç'in Göztepe'yi aldığı iddiası sonrası Göztepe'nin özel bir kripto para platformunda işlem gören sanal parası Göztepe Fan Token'ın fiyatı ikiye katlandı. Göztepe Fan Token saatler içinde binlerce alıcıyla 48 TL'lerden 84 TL'ye kadar ulaştı.

ZAMANLAMA ŞAŞIRTTI

Son 2 sezondur sarı-kırmızılı formayı terleten Senegalli golcünün bu kritik süreçte lig devam ederken satılmasıyla birlikte taraftar tepkileri de dikkat çekti. Sarı-kırmızılı taraftarlar sosyal medyadan yaptıkları yorumlarda bu hamleleri Göztepe'nin ligi kafada bitirdiği şeklinde yorumlarken takımın kat ettiği koşu mesafesi taraftarın tepkisine neden oldu. Sarı-kırmızılılar 31. hafta itibariyle toplam 104 kilometre koşu mesafesiyle 20 takım arasında sonuncu oldu. Taraftarlar ise oyuncuları mücadele etmemekle suçladı.

TARAFTARLARDAN NDİAYE TEPKİSİ

KONYA maçında kırmızı kart gören Ndiaye'nin bu maçta sergilediği performans eleştiri alsa da oyuncunun gitme zamanı eleştirilere neden oldu. İşte taraftarların sosyal medyadaki o yorumlarından bazıları: @yigithocaonline: "Lig kafada bitmiş, @bilalalkan35: Siz apartman bile yönetemezsiniz. Göztepe bizimdir bizim kalacak, @eko_1925: Süper ya, ligde kalalım savaşalım diyen yok?, gltkn_ayseece: İyice gözden çıkardılar takımımızı, @moyybtq_palmiye_: Göztepe yöneticileri küme düştüğünü kabullenmiş demek ki, @vedat.clk10: Yönetim kafasında bir alt lige düşmüş bile, @berkin.buyuk: Bir gol atanımız vardı o da bırakıp gitti, @sinanulas405: Birinci lig kadrosu oluşturulmaya başlandı. Kümede kalma savaşı verirken bir oyuncunun gitmesi, seneye 1.ligdeyiz demek.

BESİKTAS ATINÇ'IN PESİNDE

GÖZTEPE'DE ayrılıklar dikkat çekerken Beşiktaş'ın da sarıkırmızılı ekipte forma giyen eski oyuncusu Atınç Nukan'ı kadrosuna katmak istediği öne sürüldü. Sarı-kırmızılı kulübe yapılacak teklif konusunda İzmir ekibinin ligde kalıp kalmayacağı belirleyici olacak.Oyuncunun Göztepe ile olan sözleşmesi 2024 yılına kadar devam ediyor. 2021-22 sezonunda Göztepe formasıyla 22 resmi maçta görev yapan Atınç söz konusu maçlarda fileleri 3 kez havalandırdı ve 1 golün de pasını verdi.