Kahırtepe!

Süper Lig'de kümede kalma umudunu mucizelere bırakan Göztepe, sahasında Kayserispor'a da mağlup oldu: 1-2. 8. dakikada Emrah Başsan'ın orta açmak istediği top Göztepe defansından sekerek yine kendi önüne düştü. Emrah'ın çaprazdan şutunda top ağlara gitti: 0-1. 26'da Ramazan Civelek'in kullandığı serbest vuruşta Göztepe savunması topu uzaklaştırmaya çalışsa da başarılı olamadı. Savunmadan seken topla buluşan Kemen, kafa vuruşuyla meşin yuvarlağı ağlara göndererek farkı ikiye çıkardı: 0-2.

FRANCO Dİ SANTO SAHNEYE ÇIKTI

45'te Halil Akbunar sağ kanattan ceza alanına girdi. Halil'in yerden açtığı ortaya kaleci Lung uzandı ancak yakalayamadı. Di Santo, topu ağlara gönderdi: 1-2. 90+2'de Göztepe'nin kullandığı kornerde arka direkte top karambolde kaldı. Savunma topu uzaklaştırdı. 90+3'te Halil Akbunar'ın açtığı ortada kafa vuruşunu yapan Di Santo'nun şutu önce direğe çarptı ardından kaleci Lung'da kaldı. 90+4'te Halil'in ortadasın Di Santo topu kafayla yere indirdi. Jahovic'in dokunduğu top direkten döndü. Maç 2-1 sona erdi. ■ BURAK HAKERLER





BÜYÜK DEĞİŞİM

GÖZTEPE Teknik Direktörü Stjepan Tomas, dün Kayserispor karşısına farklı bir on birle çıktı. Sarı-kırmızılı ekipte, hafta içinde Shanghai Port ekibine transfer olan Cheriff Ndiaye'nin yanı sıra cezalı oyuncu Murat Paluli, sakat Atınç ve Wilker Angel kadroda yer almadı. Savunmada Berkan'ın yerine Moubandje, Murat Paluli'nin yerine Kerim, orta alanda Soner'in yerine Yalçın,Aytaç'ın yerine Tijanic, Ndiaye'nin yerine Lourency ve ileri uçta da Adis'in yerine Di Santo görev yaptı. Tomas ilk on birde bir önceki hafta deplasmanda oynanan Konyaspor maçından farklı olarak 6 değişiklikle sahaya çıktı.