Fenerbahçe-Göztepe maçı saat kaçta hangi kanalda canlı?

Göztepe, yarın Fenerbahçe ile deplasmanda karşı karşıya gelecek. Futbolseverler maçın saat kaçta, hangi kanalda canlı olarak yayınlanacağını araştırıyor. İşte Fenerbahçe-Göztepe maçına dair detaylar...

FENERBAHÇE-GÖZTEPE MAÇI SAAT KAÇTA HANGİ KANALDA CANLI?

Fenerbahçe - Göztepe maçı, 16 Nisan 2022 Cumartesi günü saat 20.30'da başlayacak ve Ülker Stadyumu Fenerbahçe Şükrü Saracoğlu Spor Kompleksi'nde oynanacak. Maç bEIN Sports HD1 kanalından yayınlanacak.

Futbolculuk kariyerinden 2003-3004 sezonunda Fenerbahçe forması giyen ve sarı-lacivertlilerle şampiyonluk yaşayan Göztepe Teknik Direktörü Stjepan Tomas eski takımına rakip olacak. Göztepe, Fenerbahçe ile tamam ya da devam maçına çıkacak. Kurtuluş hattının son 6 hafta öncesi 12 puan gerisindeki sarı-kırmızılı ekibin Fenerbahçe'ye mağlup olması durumunda rakiplerinin alacağı sonuçlara göre resmen küme düşme ihtimali var. Göztepe kaybeder, GZT Giresunspor, Galatasaray, Kasımpaşa, Demir Grup Sivasspor ve Gaziantep Futbol Kulülü, maçlarını kazanırsa İzmir ekibi bitime 5 maç kala resmen Süper Lig'e veda edecek.