SPOR Toto Süper Lig'de geçen hafta G.Antep FK maçında centilmenlik anlayışı sonucu yediği golle küme düşen Göztepe'de olay isim Soner Aydoğdu konuştu. Türkiye'nin gündemine oturan ve kulüpte kaosa neden olan olayın ardından kaleyi açma kararını verdiği iddia edilen Soner'in sözleşmesi yönetim tarafından feshedilmişti.

Göz-Göz ile ilişiği kesilen Soner Aydoğdu, sosyal medya hesabından bir açıklama yaparak "Karar oyunculara ait" diyen teknik direktör Stjepan Tomas'ın aksine "Hocamız 'Kaleyi açın' dedi" sözleriyle olaya farklı bir boyut kazandırdı.

"ART NİYET YOKTU"

AÇIKLAMASINDA Fair-Play olayına açıklık getiren Soner, "Adis'in attığı golün ardından rakip takım oyuncuları 'Biz sana baskı kurmadık, topu rahat bir şekilde başlat diye önünü açtık' diyerek bana baskı kurdular. Ve 'Bize müsaade edin' dediler. Ancak ben böyle bir karar veremeyeceğimi ilettim. Baskılardan uzaklaşarak kulübeye doğru koşmaya başladım. Hocamız olayı görmediğini ve ne olduğunu sordu. Sonrasında hiçbir art niyet taşımadan, Fair-Play çerçevesinde düşünerek 'Açın' dedi" diye konuştu.

Adis'in de kulübeden rakibin önünü açma konusunda onay aldığını belirten Soner, "Santra yapılacağı sırada yukarıdan 'Gol temiz' diye müdahale etmeye çalışılınca, Halil hocaya 'Ne yapıyorsun' dedikten sonra Tomas, 'Oyna, oyna' demeye başlamıştır. O sırada santra yapılmıştır ve anlaşmazlık durumu oluşmuştur. Görüntülerde her şey açık ve nettir. İnsanların başka yerlere çekmek istediği gibi bir durum söz konusu değildir" diye konuştu.

"TOPA VURMAM YANLIŞ"

HAKEM atışının yapıldığı anı da anlatan Soner, "Hakem topu yere bırakmadan önce rakip oyunculara müsaade etmelerini söyledim. Topu kontrolüme alınca rakip kalecinin ileride olduğunu gördüm ve bir anlık boşlukla topu kaleye gönderdim. Buradaki yanlış benim topu kaleye vurmamdır. Bu esnada topa doğru koşan hakem, 'Gol olursa sayılmaz' diye söylendi. Çoğu kişi yerinde kaldı. Sadece stoperleri ve kalecileri hareket etti. Benim vurduğum top direkten döndü ve Adis Jahovic de golü attı" diye konuştu. Soner Aydoğdu, ayrıca taraftarlara da veda etti. ■ BURAK HAKERLER