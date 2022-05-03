Ege’nin sözleri yürekleri dağladı

Göztepe'nin Ç.Rize ile oynadığı maçın bitiminde taraftarlar genç futbolcular hariç tüm takımı ıslıklarken Göztepe'nin altyapısından yetişen genç golcü Ege Özkayımoğlu'na ise sevgi gösterilerinde bulundu. Yaklaşık 3 hafta önce annesinin vefatıyla sarsılan Ege'yi 90 dakika bitiminde tüm tribünler bağrına bastı. Tribünleri dolaşıp taraftarın sevgi gösterilerine karşılık veren Ege oldukça duygusal anlar yaşadı. Ege'nin maçta sayılmayan golü için söyledikleri yürekleri dağladı. 20 yaşındaki oyuncu "Çok üzgünüz. Bu sene her puan kaybından ya da kaybettikten sonra çok üzgünüz, bu sene istediklerimizi yapamadık diyoruz ama diyecek başka bir şeyim yok. Bunları söylemeye devam edeceğiz elimizden başka bir şey gelmiyor. Yapacağımız bir şey yok çok üzgünüz. O gol benim için çok önemliydi. Skor böyleyken o gole sevinmek pek yakışmaz ama o golü biliyorsunuz anneme armağan edecektim. Çok üzüldüm o yüzden ama daha çok atacağım inşallah. Diğerlerini armağan etmek yakışır. Taraftarlardan da Allah razı olsun. Keşke mutlu olduğumuz günlerde hep yanlarına gitsem ama bazen elden bir şey gelmiyor. Ben burada doğdum burada büyüdüm, çok duygusal anlar yaşadım orada da, hepsinden teker teker özür diledim, Allah onlardan razı olsun diyebileceğim bir şey yok" dedi.