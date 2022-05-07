Karagümrük virajında

Süper Lig'den düşmesi kesinleşen Göztepe, 36. hafta mücadelesinde bugün deplasmanda VavaCars Fatih Karagümrük'le karşılaşacak. Atatürk Olimpiyat Stadı'nda bugün saat 16.00'da başlayacak müsabakada hakem Mustafa Kürşad Filiz düdük çalacak. Sarı-kırmızılı ekipte, takımdan ayrılan Burekovic, Ndiaye, Nwobodo, Soner'in yanı sıra, kadro dışı kalan İrfan Can ve sakatlar Wilker Angel ile Atınç forma giyemeyecek.

PFDK'DAN KULÜBE 150 BİN LİRA CEZA

Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu (PFDK) Göztepe'ye taraftar protestolarıyla dikkat çeken Çaykur Rize ile oynadığı maç sonrası para cezası kesti. PFDK, Rizespor karşılaşmasında taraftarının neden olduğu çirkin ve kötü tezahürat sebebiyle ve aynı eylemin bu sezon 4. kez gerçekleşmesinden dolayı sarı-kırmızılı kulübe 150 bin TL para cezası verdi. Ayrıca Doğu Tribünü ve Güney Kale Arkası'nın bazı bloklarında yer alan taraftarların elektronik bile