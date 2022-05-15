Taraftar ikna olmadı

Spor Toto Süper Lig'de geçen 5 sezonun ardından küme düşerek büyük bir hayal kırıklığı yaratan Göztepe'de, kulübün en büyük hissedarı Mehmet Sepil önceki gün uzun süren suskunluğunu bir basın toplantısıyla bozmuştu. Futbolun içinde kalmayacağını ve kulübü en kısa sürede devredeceğini belirten Sepil'in açıklamaları sarı-kırmızılı taraftarları tatmin etmedi. 21 Mart'ta başkanlık görevinden istifa eden Sepil'in açıklamalarını yüzeysel bulan taraftarlar, kendilerine yönelik eleştirilere de tepki gösterdi.

Sarı-kırmızılı tribünler, Mehmet Sepil'in en çok "Küme düştüysek hata benim, sorumluluğu üzerime alıyorum. Ancak taraftarlarında aynaya bakıp yüzleşmeleri gereken şeyler var. Benim etrafımda kim varsa sevmiyorlar" sözlerine takıldı. Taraftarlar, Sepil'in takımı düşüren teknik direktör Stjepan Tomas'la anlaşması ve sık sık tepki çeken Sportif Direktör İlhan Şahin ve yönetici Aktuğ Sönmez'in göreve devam etmesini sorguladı. Göztepeli taraftarlar sosyal medyada Sepil'in açıklamalarını eleştiren yüzlerce yorum paylaştı.

İŞTE O YORUMLAR:

@pasali1925: Mehmet Sepil'in videosunu izledim. Aynı tas aynı hamam. Kafasında bir doğru var ve ona körü körüne bağlı. Hataları kabul etmiş gibi görünse de aslında kabul etmiyor. Bu özelliğinin yanına bir de sorulan sorulara amiyane tabirle üstten bakan bir tavırla cevap verme de eklenmiş. @ozkayadeniz: Kulübün yönetimini futbolu bilen profesyonel ellere teslim etmediği sürece bizler daha çok kahır dolu günler görürüz. @melihpinar411: Bu kadar yanlışı yapan kişilere kendi şirketlerinde tahammül eder miydi acaba sayın Sepil... @ibragoztepe: Ne anlattı şimdi. Boş muhabbet yapmak için mi beklemiş o kadar. @sancopanco08: Tomas'ı hangi akılla getirdiğini çok merak ediyorum. Nestor ile devam etseydiniz en azından Göztepe oynuyor ama düştü derdik! @guzinuyar90: Esas anlaşılmayan şey tam da bu aslında. Bu kadar yatırım yapıldıktan sonra 10 fabrikalık savaş verileceğine neden 10 dakikada Göztepe'den vazgeçildiği:) Bugün bunun açıklamasını beklerdim. Sadece her yolu denedik olmadı denmesi yetersiz.

RAKİP KARTAL

SPOR Toto Süper Lig'e 3 hafta önce resmen veda eden Göztepe, evindeki son maçında Beşiktaş'ı konuk edecek. Gürsel Aksel Stadı'nda Ümit Öztürk'ün görev yapacağı karşılaşma bugün saat 16.00'da başlayacak. Süper Lig'de iç sahada son maçına çıkacak sarı-kırmızılılarda karşılaşmanın bilet fiyatları 1'inci kategori 408.5, 2'nci kategori 245, 3'üncü kategori 109, 4'üncü kategori 82, 5'inci kategori 54.5 ve 6'ncı kategori 27.5 TL olarak satışa çıktı. Gelecek sezon 1'inci Lig'de mücadele edecek sarı-kırmızılıların bugünkü maça yine as kadroyla çıkması bekleniyor. Teknik Sorumlu Serdar Sabuncu, "Evimizdeki son maçta camiamıza galibiyet armağan etmek istiyoruz" dedi.

■ BURAK HAKERLER