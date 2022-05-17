Göztepe’de kritik hafta

Spor Toto Süper Lig'den küme düşmesi kesinleştikten sonra devir işlemlerine hız verilen Göztepe'de kritik haftaya girildi. Geçtiğimiz hafta içinde yaptığı basın toplantısında, "Futbolda kesinlikle yokum. En kısa sürede devir işlemini tamamlamalıyız" diyen kulübün en büyük hissedarı Mehmet Sepil, kurmaylarıyla değerlendirme yapacak.

Sepil, kulübün daha önce en geç cuma gününe kadar yüzde 5 hissesini alan Sporttz Spor Yatırımları Anonim Şirketi'nin yetkilileri, Başkan Murat Yazıcı, Başkanvekili Talat Papatya ve kurmaylarıyla bir toplantı yapacak.

GÖRÜŞMELER SÜRÜYOR

Kulübe talip olan yerli ve yabancı 4 şirket olduğunu ifade eden Sepil'in kurmaylarıyla adayları değerlendirerek karara varacağı öğrenildi.

Sepil'in sadece futbolu devredip, amatör branşları ise elinde tutması bekleniyor. Devir işlemlerinin en geç 2 hafta içinde sonlandırılacağı gelen haberler arasında.

BİTMEYEN ÇİLE

Spor Toto Süper Lig'den düşmesi sezonun bitimine 4 hafta kala netleşen Göztepe, önceki gün iç sahadaki son maçında 9 kişi kalan Beşiktaş önünde de puan alamadı. Maçı 2-0 kaybeden Göz-Göz, kötü gidişata rağmen stadı tıka basa dolduran taraftarlarına gol sevinci yaşatamadı. Taraftarlar, yine büyük bir hayal kırıklığı yaşarken, futbolculara tepki gösterdi. Sarı-kırmızılılar, Beşiktaş maçıyla galibiyet özlemini 14 maça çıkarıp tarihinin en kötü serilerinden birine imza attı. Sarı-kırmızılılar, bu periyotta sadece tek beraberlik alırken toplamda 41 puan kaybetti.