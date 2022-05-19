Göztepe görüşme masasında

GÖZTEPE'NİN kulübün devri için girişimleri tam gaz sürüyor. Gelecek hafta içerisinde bu konuda bir çözüme ulaşması beklenen sarı-kırmızılıların 4 şirket ile temasta olduğu bilinirken daha önce de pazarlık masasında yer alan Ege Yapı ile bir kez daha görüşüldüğü ortaya çıktı.

Ege Yapı Yönetim Kurulu Başkanı İnanç Kabadayı'nın Göztepe'nin en büyük hissedarı Mehmet Sepil ile temasta olduğu ve bu konunun önümüzdeki birkaç gün içerisinde netlik kazanacağı gelen haberler arasında. Şu anda adaylar arasında Ege Yapı'nın bir adım önde olduğu konuşulurken camia artık bu devir sürecinin bir an evvel tamamlanmasını bekliyor.

İŞARETİ VERMİŞTİ

Bilindiği üzere Mehmet Sepil geçtiğimiz hafta düzenlediği basın toplantısında"Devir olmama ihtimalini düşünmek bile istemiyorum, olacağına eminim. Mevcut şartlardaki en iyisini, benim kriterlerim çok yüksek.Futbolda kesinlikle kalmak niyetinde değilim." ifadelerini kullanmıştı. Sepil'in Süper Lig'de son hafta oynanacak Adana Demirspor mücadelesinin ardından devir işlemleri ile ilgili kesin kararını açıklaması bekleniyor.

HALİL'İN KADERİ NETLEŞİYOR

GÖZTEPE'DE transferde ismi en çok koşulan Halil Akbunar'ın kaderinin önümüzdeki hafta içinde netleşmesi bekleniyor. Dört büyüklerin yakın takibindeki oyuncunun yuvadan ayrılması sürpriz sayılmayacak. Halil için son günlerde Trabzonspor ve F.Bahçe'nin daha istekli olduğu öne sürülmüştü.