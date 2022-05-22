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Haberler Göztepe Adana Demirspor - Göztepe | CANLI ANLATIM

Adana Demirspor - Göztepe | CANLI ANLATIM

Son dakika... Spor Toto Süper Lig Ahmet Çalık Sezonu’nun 38’inci haftasında Adana Demirspor, İzmir ekibi Göztepe ile karşı karşıya geliyor. Zorlu müsabakanın canlı anlatımını haberimizden takip edebilirsiniz...

22.05.2022, 18:44 Güncelleme Tarihi: 22.05.2022, 18:59

Adana Demirspor - Göztepe | CANLI ANLATIM

Adana Demirspor, Spor Toto Süper Lig Ahmet Çalık Sezonu'nun 38'inci haftasında İzmir ekibi Göztepe'yi konuk ediyor. Kritik karşılaşma Yeni Adana Stadyumu'nda oynanıyor. Müsabakada Adem Cinek görev alıyor. Adana Demirspor - Göztepe maçı canlı anlatımı haberimizde...

5 maçtır kaybeden ve 52 puanla 11. sıraya gerileyen Montella yönetimindeki Mavi Şimşekler, evinde kazanıp sezonu kötü gidişata son vererek kapatmak istiyor. Haftalar önce küme düşmesi kesinleşen, 28 puanla 19. basamakta bulunan Göztepe ise lige galibiyetle veda etmenin hesaplarını yapıyor.

İLK 11'LER

Adana Demirspor: Vedat, İsmail, Tayyip, Samet, Alper, Gökhan, Mustafa, Yunus, Erhun, Vargas, Balotelli

Göztepe: Arda, Kerim, Marko, Kahraman, Atakan, Berkan, Yalçın, Efe Can, Tijanic, Di Santo, Ege

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