Göztepe sil baştan

Spor Toto Süper Lig'de küme düşme üzüntüsü yaşayan Göztepe'de yeni sezonun çalışmaları hız kazandı. Hisselerin çoğunluğunu elinde bulunduran eski Başkan Mehmet Sepil ve yönetim kurulunun devir konusunda temaslarını sıklaştırdığı öğrenildi. Ege Yapı Yönetim Kurulu Başkanı İnanç Kabadayı ve eski başkanlardan Hüseyin Altınbaş ile bir dizi görüşme yapılacağı iddiaları gündemdeki yerini koruyor. Bu arada kadroda da hareketlilik yaşanmaya başlandı. Geçen sezon takımın içinde yer alan 20 futbolcudan 6'sı Ege Özkayımoğlu, Baku, Lourency, Kerim Avcı, David Tijanic ve Kahraman Demirtaş da yeni sezonda kadroda olacak. Göztepe'de daha önce kadro dışı bırakılan İrfan Can dışında Kenan Piric, Dino Arslanagic, Berkan Emir, Murat Paluli, Atınç Nukan, Wilker Angel, Marko Mihojevic, Halil Akbunar, Jahovic, Di Santo, Tannane ve Yalçın Kaya'nın ise yeni sezonda kadroda olmama ihtimali yüksek.

TARAFTARDAN ÇAĞRI

Taraftarlar ise sosyal medyada çağrıda bulunarak belirsizliğin bir an önce ortadan kalkmasını istedi. Taraftarlar yeni yapılanmanın erken bir şekilde gerçekleşmesi fikri üzerinde buluştu. Mehmet Sepil'in ise sezon biter bitmez futbolculara ödeme yaptığı gelen haberler arasında.

İRFAN CAN KADRO DIŞI KALMIŞTI

GÖZTEPE'NİN iki sezon önce Adanaspor'dan transfer ettiği İrfan Can Eğribayat da yolcu. İzmir ekibinin ligin bitimine 8 maç kala Alanyaspor ile oynadığı karşılaşmada yaptığı disiplinsiz davranışlarının ardından kadro dışı bırakılan 23 yaşındaki file bekçisi 30 karşılaşmada forma giydi. Geçen sezonun ara transfer döneminde ismi Galatasaray ile anılan İrfan Can'ın kendine kulüp baktığı öğrenildi.