A takım düştü altyapı coştu

İZMİR'İN köklü ekibi Göztepe, 2021-2022 sezonunda beş sezondur mücadele ettiği Spor Toto Süper Lig'den hazin bir şekilde küme düşerken, sarı-kırmızılı camianın yüzü altyapıdaki gençlerin başarısıyla gülüyor. Sarı-kırmızılıların A Takımı bitime 4 hafta kala düşmeyi garantilediği ligde, en az galibiyete (7) sahip ikinci ve en çok gol yiyen (77) takım olarak tüm eleştiri üzerine çekmişti.

BAŞARIDAN BAŞARIYA

ANCAK deneyimli teknik adam Serdar Sabuncu'nun başında olduğu futbol akademisindeki gençler, A takımdaki abilerinin aksine tam anlamıyla başarıdan başarıya koşuyor. İzmir temsilcisinin, Türkiye Şampiyonası Finalleri'nde Son 16 Turu'nda Medipol Başakşehir'i 3-0'lık net bir sonuçla eleyip çeyrek finale çıkan U-17 Takımı'nın ardından, U-14 ve U-15 Takımı da fırtına gibi esti. Gelişim Ligi'nde U-14 takımı 20 puan, U-15 takımı ise 23 puanla normal sezonu üçüncü sırada tamamlarken Türkiye Şampiyonası Finalleri'nde çeyrek final oynama hakkı kazandı.

İLK SINAV BEŞİKTAŞ'LA

GÖZTEPE, uzun yıllar sonra altyapıda Türkiye Şampiyonası'na üç takımla birlikte katıldı. Çeyrek final eşleşmeleri belli olmazken maçlar 7-8 Haziran'da oynanacak. Bu arada U-17 Takımı, bugün Balıkesir Atatürk Stadı'nda saat 15.00'te Beşiktaş ile yarı finale yükselmek için karşı karşıya gelecek. ■ BURAK HAKERLER

GÖZLER MEHMET SEPİL'DE

Göztepe'de sezonun tamamlanmasının ardından, kulübün devri için gözler kulübün en büyük hissedarı Mehmet Sepil'e çevrildi. Daha önce kulübü mutlaka devretmeyi planladığını açıklayan Sepil'in, henüz somut bir adım atamaması belirsizliğe yol açıyor. Teknik direktör sorunu ve kadro yapılanması gibi sorunlar çözüm beklerken geçen süre sarıkırmızılı ekibin aleyhine işliyor. Şu an kulübe herhangi ciddi bir talibin de olmadığı iddia edilirken, Mehmet Sepil'in nasıl bir yol izleyeceği ise merakla bekleniyor