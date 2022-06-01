Göztepe’nin yabancı planı

Süper Lig'e geçen 5 yılın ardından veda eden Göztepe'de, kulübün hissedarı Mehmet Sepil'in kadrodaki yabancılarla ilgili planı belli oldu. Sarı-kırmızılılarda, Ndiaye, Nwobodo, Burekovic, Di Santo ile yollar resmen ayrılırken, sözleşmeleri süren 3 yabancı futbolcunun takımda kalacağı bildirildi. Sarı-kırmızılılara sezon başında gelen Lourency, Baku ve Tijanic'e şu ana kadar hiçbir teklif gelmediği ve bu oyuncularla yeni sezonda yola devam edileceği öğrenildi. Sözleşmesi sona eren Adis Jahovic, Tannane'nin yanı sıra kiralık Moubandje de yola İzmir ekibi ile devam etmeyecek.

CİDDİ TEKLİFLER VAR

Kontratları devam eden kaleci Kenan Piric, Dino Arslanagic, Wilker Angel ve Marko Mihojevic ise 2022- 2023 sezonunda takımda görev almayacak. Dino Arslanagic'e Belçika'dan ciddi teklifler geldiği öğrenilirken Piric, Angel ve Marko ile yönetim karşılıklı anlaşarak yolları ayırmayı planlıyor. Devir işlemlerinin henüz resmileşmediği Göztepe'de yeni yönetim ve teknik ekibin belirsizliği ise sürüyor.

GÖZTEPE'DE KİRALIKLAR DÖNÜYOR

Göztepe'de gözler geçen sezon farklı ekiplere kiralık olarak verilen genç oyunculara çevrildi. İzmir ekibi Menemenspor'da forma giyen Batuhan Adıgüzel ve Batuhan Kırdaroğlu, GAK FK'da forma giyen Tibet Öniz, Erkam Kömür, Edirnespor'dan Gökay Eser, Nazillispor'dan Efe Binici, Bandırma'dan Beykan Şimşek ve Tarsus İY'de görev yapan Yılmaz Basravi Göztepe'ye kamp dönemine dahil olacak. Özellikle gelecek beklenen Batuhan Kırdaroğlu, Beykan Şimşek ve Efe Binici'nin yeni sezon kadrosunda yer almaları bekleniyor.