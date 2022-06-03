Sepil’den takıma neşter

Spor Toto Süper Lig'den düşen ve yeni sezonda 1. Lig'de mücadele edecek olan Göztepe'de, kulübün hissedarı Mehmet Sepil kulübe adeta neşter vurdu. Kulübü devir etmesi gündemde olan Sepil, önceki gün Urla Adnan Süvari Tesisleri'nde görev yapan aşçı, masör, malzemeci, kondisyoner, analiz ve scout ekibinden oluşan çalışanlarla yolları ayırmıştı. Kulüp içindeki operasyon devam ederken giyotinden taraftarların hedefindeki profesyonel isimler de nasibini aldı. Sepil, özellikle ikinci yarının son bölümlerinde sarı-kırmızılı taraftarların hedefi haline gelen, transferden sorumlu yönetici Aktuğ Sönmez ile Sportif Direktör İlhan Şahin'in de kulüple olan ilişkilerini kesti.

FEDAİ DE GÖREVDEN ALINDI

Sönmez ve Şahin'in tazminatlarını vererek sözleşmelerini fesheden Sepil, scout ekibinin başındaki Mustafa Fedai ve antrenör Birtan Güner ile de yolları ayırdı. Sepil idari ve teknik kadrodan çok az kişiyi kulüpte tutarken, hisselerini şu ana kadar devredemedi. Sepil'in sezon öncesi kulüp içindeki tüm kadroları yeniden yapılandırmayı planladığı belirtilirken kulüpteki ayrılık rüzgarının ise sürmesi bekleniyor.

DEVİR OLMAZSA YENİ BAŞKAN PAPATYA

Göztepe'deki hisselerini devretmek için adaylarla halen görüşme halinde olan Mehmet Sepil henüz somut bir adım atamadı. Sepil'in devir için bir adayla anlaşamaması halinde B planı da hazır. İstifa kararının arkasında durarak geri planda kalmayı planlayan Mehmet Sepil'in, şu an başkanvekili olarak görev yapan Talat Papatya'yı koltuğa oturtmayı planladığı öğrenildi. Mehmet Sepil'in transfer komitesinin başına da kulüpte daha önce futbol oynayan eski efsane oyunculardan Ali Çağlar, Adnan Esen ve Özer Yurteri gibi isimleri getirmeyi düşündüğü konuşuluyor. ■ FATİH ŞENDİL