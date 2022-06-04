Göztepe’de iki yeni isim

Göztepe'de hareketli saatler yaşanıyor. Bilindiği üzere kulübe beklediği talibi bulamayan ve devir işlemini askıya alan Mehmet Sepil, teknik ve idari personelle yolları ayırıp operasyonu başlatmıştı. Geri planda olacak Sepil'in, transferden sorumlu yönetici Aktuğ Sönmez ve sportif direktör İlhan Şahin'in yerine Kasımpaşa'da CEO olarak görev yapan Serkan Reçber'i getireceği konuşuluyor.

Göztepe'de 2003-2004 yılları arasında futbol oynayan, Kasımpaşa'da da 2019'dan bu yana görev yapan 46 yaşındaki Reçber'in, Sepil'in teklifine çok olumlu yaklaştığı da öğrenildi.

OLUMLU BAKIYORLAR

Sepil, transfer, teknik heyet ve profesyonel futbol takımı ile ilgili tüm sorumluluğu Reçber'e verecek. Teknik direktör olarak düşünülen isimlerin arasında da Tuzlaspor'dan ayrılan Şenol Fidan bulunuyor. 56 yaşındaki Fidan'a teklifin gittiği görüşmelerin oldukça olumlu ilerlediği öğrenildi. ■ BURAK HAKERLER