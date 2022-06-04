İrfan Can Konya’ya çok yakın

Spor Toto Süper Lig'de küme düşen Göztepe'de sezon içinde süresiz kadro dışı bırakılan ve satış listesine konan kaleci İrfan Can Eğribayat'ın talipleri arttı. Süper Lig'de birçok ekibin gündeminde yer alan 23 yaşındaki file bekçisi için son olarak Konyaspor devreye girerken, yeşil-beyazlılar İzmir ekibine resmi teklifini iletti. Göztepe yönetiminin 2 milyon Euro bonservis beklediği İrfan Can için Konya tarafından önerilen rakamın düşük kaldığı ancak pazarlıkların sürdüğü öğrenildi. Galatasaray'la da adı anılan genç eldiven için Başakşehir, Kasımpaşa ve Trabzonspor'un da devrede olduğu biliniyor. Göztepe'de kalmayacak olan İrfan'ın kariyerine nasıl yön vereceği merak konusu.

HALİL İÇİN YENİ İDDİA

GÖZTEPE'DE satılması planlanan kaptan Halil Akbunar konusunda yeni bir gelişme yaşandı. Süper Lig'in son şampiyonu Trabzonspor'un transfer etmek istediği Halil için bonservis ödemeye sıcak bakmadığı ileri sürüldü. Bordo- mavililerin, 28 yaşındaki kanat oyuncusu Halil ile görüştüğü ve "Bonservisini alırsan seni transfer ederiz" dediği vurgulandı. Ancak sarı-kırmızılıların kesinlikle Halil'i bonservissiz göndermeyeceği öğrenildi. Halil, geçen sezon sarı-kırmızılı kulüple olan sözleşmesini 2016'ya dek uzatmıştı.