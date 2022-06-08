GÖZ-GÖZ’de hedef Korkmaz

Spor Toto Süper Lig'e 5 yıllık bir maceranın ardından veda eden Göztepe'de devir işleminde sona gelindi. Sport Republic şirketinin ortağı olan iş insanı Rasmus Ankersen ile kulüp hisselerin yüzde 70'inin devri konusunda anlaşma sağlayan Mehmet Sepil, Danimarkalı ve ekibi ile önceki akşam İzmir'de lüks bir restoranda bir araya geldi. Futbolun tek patronu olacak 39 yaşındaki spor adamı ile devir işleminin detayları masaya yatırılırken, Rasmus Ankersen zirveye oynayacak kadro yapılanması için kolları hemen sıvadı.

İLK ÖNCELİK TEKNİK KADRO

Göztepe'yi yeniden Süper Lig'e döndürmeyi planlayan Danimarkalının Süper Lig'den düşen Ç.Rize'yi çalıştıran Bülent Korkmaz'a, Ankersen'in teklif götürdüğü öğrenildi. 53 yaşındaki Korkmaz ile görüşmelerini sürdüren Ankersen, deneyimli çalıştırıcının Karadeniz ekibindeki durumunu takip ediyor.

B PLANI EROĞLU

Göztepe'nin devri sürecinde geçiş döneminde futbolla ilgili kararları alacak olan Rasmus Ankersen'e mevcut yönetim yardımcı olacak. Özellikle teknik adam ve yerli oyuncu seçiminde Danimarkalı spor adamına fikir verecek olan Mehmet Sepil ve ekibinin tanıdık bir ismi önerdiği öğrenildi. İlk olarak yeni çalıştırıcıyı belirleyecek olan sarı-kırmızılılar, Altınordu'dan ayrılan Hüseyin Eroğlu ismini gündeme getirdi. Adı Galatasaray'la futbol direktörlüğü için de anılan Eroğlu ile yakın zamanda bir görüşme gerçekleştirilerek nabız yoklanacak. Ankersen, Korkmaz ile anlaşma sağlayamadığı takdirde B planı olarak düşündüğü 49 yaşındaki teknik adam ile görüşmeleri hızlandıracak. Hüseyin Eroğlu'nun da yeni yapılanmaya giden Göztepe'de çalışmayı çok istediği ifade edildi.

HAKAN ÖZMERT OPERASYONU

Göztepe'nin yeni yönetimi, Antalyaspor ile sözleşmesi sona eren 37 yaşındaki orta saha oyuncusunu kadroya katmak için hamle yapt

RASMUS Ankersen ortağı olduğu Sport Rebuplic şirketinin yüzde 80 hissesine sahip olduğu İngiliz ekibi Southampton'ın transfer ettiği eski Altaylı Mateusz Lis'i Göztepe'ye kiralık olarak getirmeyi planlarken, hedefte bir yıldız oyuncu daha var. Türk futboluna çok hakim olduğu öğrenilen ve uzun süredir Göztepe'yi takip eden Ankersen'in Antalyasporlu Hakan Özmert'e de teklif götürdüğü öğrenildi. Sarı-kırmızılı ekipte orta alanda Soner ve Obinna'nın ayrılması, kiralık olan Aytaç'ın da G.Saray'a geri dönmesi nedeniyle orta alanda oluşacak boşluğu Ankersen, Hakan Özmert ile doldurmak istiyor.

İZMİR'E SICAK BAKIYOR

GÜNEY ekibiyle sözleşmesi sona eren 37 yaşındaki futbolcunun tecrübesi de Ankersen'in tercih sebeplerinden biri. Hakan'a menajeri kanalıyla ilk teklif giderken, Danimarkalı spor adamı devir işlemlerinin tamamlanması sonrasında transfer için resmi adımları atacak. Sakaryaspor altyapısında yetişen ve Karşıyaka, Karabük, Orduspor, Kasımpaşa, Sivas ve Başakşehir formalarını terleten Özmert'in de yeni bir yapılanmaya giden Göztepe'de forma giymeye sıcak baktığı öğrenildi. Hakan'a Süper Lig ve 1. Lig'den de teklifler olduğu ve futbolcunun Eyüp ve Samsun'un radarında olduğu öğrenildi.