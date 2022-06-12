Ankersen İzmir’e geliyor

SPOR Toto Süper Lig'e veda eden Göztepe'de haftalardır beklenen Rasmus Ankersen-Mehmet Sepil ortaklığı gerçekleşiyor. Sport Republic şirketinin ortaklarından olan ve Sepil ile Göztepe hisselerinin yüzde 70 almak için el sıkışan Ankersen, yarın İzmir'e gelerek devir işlemlerini başlatacak. Sport Republic ve Sepil arasında çok ufak pürüzlerin kaldığı ve avukatlar nezdinde sorunların giderilmeye çalışıldığı öğrenildi. Devir sürecinde ilk kez İzmir'e gelecek olan Danimarkalı iş insanı Ankersen ile Sepil arasında resmi imzaların salı günü atılıp devir işleminin resmiyete kavuşması bekleniyor. Anlaşmaya göre kulübün yüzde 70 hissesini alacak 39 yaşındaki Ankersen ve ekibi futbol, altyapı ile idari yapının tek patronu olacak.

İMZA SONRASI YOL HARİTASINI BELİRLEYECEK

Başkan Mehmet Sepil ve kurmayları ise sadece amatör branşlarla ilgilenecek. Rasmus Ankersen'in imzaların atılmasının ardından başta teknik direktör sorunu olmak üzere, iç ve dış transferde de bir an önce yol haritasını belirlemesi bekleniyor. ■ BURAK HAKERLER

ALTAY FAVOR

GEÇEN sezon Manisa FK'da oldukça başarılı bir dönem geçiren 42 yaşındaki Turgay Altay, modern futbol anlayışıyla Göztepe'nin hisselerini alacak Danimarkalı iş insanı Rasmus Ankersen'in dikkatini çekmeyi başardı.

GÖZTEPE'DE devir işlemleri henüz tamamlanmamasına rağmen kulüp hisselerinin çoğunluğunu alacak olan Rasmus Ankersen, teknik direktör arayışlarına hız verdi. Daha önce Manisa FK'yı çalıştıran Turgay Altay'ı ilk sıraya alan Danimarkalı iş insanı, Altınordu'dan ayrılan Hüseyin Eroğlu'nu ise plase olarak belirledi. 42 yaşındaki Altay'ın yurtdışında Ankersen ile görüştüğü ve ayrıntılı bir sunum hazırladığı öğrenildi. Uzun süre Aykut Kocaman'ın yardımcılığını yapan, iki dil bilen ve UEFA Pro-Lisans sahibi olan Altay'ın anlaşma sağlanması halinde 10 kişilik bir ekiple Göztepe'ye gelmesi bekleniyor. Hüseyin Eroğlu'nun Altınordu'dan ayrılırken ekibini kırmızı-lacivertli takımda bırakması ise handikap olarak görülüyor.