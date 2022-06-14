Göztepe’de işlem tamam

Göztepe'de dün Rasmus Ankersen ile Mehmet Sepil arasındaki devir işlemi gerçekleşti. Sarı-kırmızılı ekibin 8 yıldır başında bulunan Mehmet Sepil, dün atılan resmi imzalarla kulübün hisselerinin yüzde 70'ini Danimarkalı iş insanı Rasmus Ankersen'in de ortağı olduğu Sport Republic şirketine devretti. 39 yaşındaki Ankersen geçtiğimiz pazar günü İzmir'e gelerek Mehmet Sepil ve Başkanvekili Talat Papatya ile bir araya gelmiş, Urla Tesisleri'ni gezmişti. Kulübün 97. kuruluş yıldönümü olması nedeniyle Sepil ve Ankersen ortaklığı bugün resmi olarak açıklanacak.

ERDOĞAN'DAN DESTEK ALACAK

İngiltere'de Southampton kulübünün de hisselerine sahip olan Ankersen ve ekibi, Türk futboluna yabancı olduğu için danışmanlık hizmeti alacak. Bu konuda Londra doğumlu eski futbolcu Murat Erdoğan, şirketi aracılığıyla Danimarkalı iş insanını teknik direktör seçimi ve kadro yapılanması konusunda bilgilendirecek. 45 yaşındaki Erdoğan, dün İzmir'e gelerek yeni yönetime destek için kolları sıvadı. ■ BURAK HAKERLER

MEHMET SEPİL'DEN BÜYÜKEKŞİ'YE RET YANITI GELDİ

Türkiye Futbol Federasyonunun (TFF) 16 Haziran'da gerçekleştirilecek olağanüstü seçimli genel kurulunda başkanlığa aday olan Mehmet Büyükekşi'nin yönetim kurulu listesine almayı düşündüğü Mehmet Sepil, mevcut şartlarda yönetim kurulunda yer almasının etik açıdan uygun olmayacağını Büyükekşi'ye söylediğini bildirdi. Sepil, "Bilindiği gibi Göztepe'nin şu an Sport Republic şirketiyle yürütülen bir ortaklık görüşmemiz var. Bu birleşme bittiğinde ben de hisse sahibi olarak kulübün içinde kalacağım. Dolayısıyla hem bir spor kulübünde hisse sahibi olup hem de TFF yönetim kurulunda olmamın kurallar ve etik açıdan uygun olamayabileceğini kendisine söyledim" dedi.

GÜZELYALI'DA 97. YIL ŞÖLENİ

GÖZTEPE'NİN 97. kuruluş yıldönümü bugün büyük bir coşkuyla kutlanacak. Devir sürecindeki Göztepe'de kulübün bugüne özel bir kutlama programı yapmadığı öğrenilirken on binlerce sarı-kırmızılı taraftar ise yine Güzelyalı Sahili'nde yerini alacak. Rasmus Ankersen'in kulüp hisselerini almasının katılımı artırması beklenirken, Göztepeliler saatler 21.30'u gösterdiğinde Göztepe Vapur İskelesi'nde yan yana dizilerek gerçekleştirecekleri meşale şovla Güzelyalı'yı karnaval yerine çevirecek.

REÇBER KABUL ETMEDİ

Göztepe'de yeni yapılanmada Türk futbolu hakkında bilgi sahibi olmayan Rasmus Ankersen, sportif direktörlük formülünü hayata geçirmeyi düşünüyor. Bu amaçla uzun süredir Kasımpaşa'da CEO olarak görev yapan Serkan Reçber ile görüşen Danimarkalı iş insanı, 46 yaşındaki spor adamından olumsuz yanıt aldı. Reçber'in yeni yapılanmada şu an için görev almayı düşünmediğini Ankersen'e ilettiği belirtildi. Ankersen, sportif direktörlük için alternatif isimlere yöneldi.