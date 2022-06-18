Göz-göz Trabzon hattı

TFF 1. Lig'e düşen Göztepe ve Trabzonspor arasında Halil Akbunar pazarlıkları yeniden başladı. Süper Lig'in son şampiyonu Trabzonspor, sarı-kırmızılı ekibin kaptanı Halil Akbunar için bir kez devreye girdi. İzmir temsilcisinin hisselerinin yüzde 70'inin Rasmus Ankersen'in kurucu ortağı olduğu Sport Republic şirketine devri sürecinde aksayan görüşmeler yeniden başladı. Bordo-mavililer, 28 yaşındaki kanat oyuncusu için teklifini yinelerken, takas formülü de ihtimaller içinde yer aldı. Trabzon, teknik direktörü Abdullah Avcı'nın ısrarla istediği Halil için bonservis bedelinin yanı sıra genç yıldızı Enis Destan'ı da bedelsiz Göztepe'ye kiralamaya hazır olduğu öne sürüldü.



SON KARARI ANKERSEN VERECEK

Anlaşma sağlanırsa iddiaya göre kadrosunda forvet hattında çok önemli isimlere sahip olan bordo-mavililer, gelecek sezon forma giyme ihtimali düşük olan 20 yaşındaki yıldızını tecrübe kazanması için Göz-Göz'e gönderecek. Geçen yıl devre arasında Altınordu'dan Trabzon'a transfer olan Enis'in 2022-2023 sezonunda alacağı olan yıllık 2 milyon 750 bin lirayı da kulübünün ödemeyi taahhüt ettiği ifade edildi. Daha önce Halil için 3 milyon Euro bonservis talep eden Göz-Göz'ün bu teklife nasıl yanıt vereceği merak konusu oldu. Rasmus Ankersen, yıldızın geleceği ile ilgili kararı gelecek hafta İzmir'e geldiğinde verecek.



Altınordu altyapısından yetişen ve performansıyla Avrupa ekiplerini de peşinden koşturan Enis Destan, İzmir ekibinde 47 resmi maça çıkarken 16 gol atıp, 3 de asist yaptı. 20 yaşındaki yıldız U-21 Milli Takımı ile de 9 maça çıkarken, uluslar arası arenada fileleri 2 kez sarstı.